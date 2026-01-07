Dudu Nobre vira alvo de execução fiscal da Prefeitura do RioFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Dudu Nobre é acionado na Justiça por dívida com a Prefeitura do Rio
Cobrança de R$ 6,4 mil se refere a débitos de IPTU e coleta domiciliar de lixo entre 2021 e 2024
