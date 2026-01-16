Ícone do basquete entra na mira da Justiça por dívida em condomínio de luxo - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 16/01/2026 08:00

Nem mesmo os gigantes do esporte escapam das cobranças do dia a dia. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que um dos nomes mais lendários do basquete nacional, Oscar Schmidt, o eterno “Mão Santa”, está sendo cobrado judicialmente pela Associação Residencial Alphaville Dez, localizada em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

A entidade ingressou com ação na Justiça alegando que o ex-jogador, proprietário de um imóvel no residencial de alto padrão, deixou de quitar taxas obrigatórias de manutenção do condomínio. Segundo os autos, os débitos se referem aos meses de janeiro e maio de 2024, além de maio de 2025, somando R$ 5.585,19.

De acordo com a entidade, os valores cobrados dizem respeito à manutenção da estrutura do residencial, que inclui serviços como vigilância interna 24 horas, portaria, limpeza dos lotes e áreas comuns, paisagismo, além da conservação do muro de segurança em toda a extensão do condomínio. A entidade destaca que tais serviços são essenciais para o funcionamento do local e beneficiam diretamente todos os moradores.

No processo, a responsável pelo condomínio sustenta ainda que esses serviços contribuem para a valorização do imóvel de Oscar Schmidt, motivo pelo qual a contraprestação financeira seria obrigatória, conforme previsto no estatuto interno e aprovado previamente em assembleia geral dos proprietários.

A petição destaca que, entre os deveres dos moradores, está a obrigação de contribuir com sua cota-parte para custear os serviços comuns, respeitando os prazos estipulados. A inadimplência, segundo a entidade, compromete o equilíbrio financeiro da associação e onera os demais moradores que permanecem em dia com suas obrigações.

Além da cobrança do valor principal, a associação pede que a Justiça determine o pagamento de correção monetária desde o vencimento de cada taxa, multa de 2%, juros legais de 1% ao mês, honorários advocatícios e custas processuais. O pedido também prevê a inclusão de eventuais parcelas que venham a vencer durante o andamento da ação, caso não sejam quitadas.

A representante do residencial solicita ainda a citação formal de Oscar Schmidt para audiência de conciliação e, caso não haja acordo, que o ex-atleta apresente defesa no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia. O processo tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.