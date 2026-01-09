Após processar Rafael Cardoso em R$ 30 mil, Katia D?Angelo não comparece em audiência e juiz encerra processoFoto: Reprodução
Exclusivo Ex-global falta à audiência e Justiça encerra ação contra Rafael Cardoso
Juiz arquiva processo de R$ 30 mil contra ator por ausência da atriz Katia D’Angelo audiência
Após morrer em Coração Acelerado, Stepan Nercessian dispara: 'A Globo tá tão econômica"
Sempre brincalhão, Stepan aproveitou para falar das mudanças nos bastidores da TV
Dudu Nobre é acionado na Justiça por dívida com a Prefeitura do Rio
Cobrança de R$ 6,4 mil se refere a débitos de IPTU e coleta domiciliar de lixo entre 2021 e 2024
Luciana Gimenez tem valores em contas bloqueados pela Justiça para quitar dívida
Cobrança de honorários advocatícios só foi resolvida após Judiciário vasculhar as contas da apresentadora e reter valores
Ratinho corre atrás para receber indenização de famoso jogador morto
Freddy Rincón, falecido em 2022, venceu processo contra empresa de figurinhas, mas dívida com apresentador do SBT pode impedir que seu espólio receba o valor
Bailarina cita Ludmilla em ação contra Ratinho e acusa SBT de conivência com racismo
Processo cita episódios públicos envolvendo a emissora do baú para sustentar acusação de preconceito racial
