Após processar Rafael Cardoso em R$ 30 mil, Katia D?Angelo não comparece em audiência e juiz encerra processoFoto: Reprodução

Publicado 09/01/2026 21:27 | Atualizado 09/01/2026 21:28

A coluna Daniel Nascimento descobriu que a atriz Katia D’Angelo, conhecida por sua participação em O Espigão (1974), Anjo Mau (1976), Pantanal (1990) e Ti Ti Ti (2010), teve o processo que moveu contra o ator Rafael Cardoso encerrado pela Justiça do Rio de Janeiro. A ação, que tramitava no 3º Juizado Especial Cível, foi extinta sem julgamento do mérito após a ausência da autora na audiência de conciliação, apesar de ela ter sido devidamente intimada.

Katia havia acionado o vizinho, morador do mesmo bairro do Itanhangá, alegando que Rafael Cardoso estaria causando infiltrações, mau cheiro e danos estruturais em sua residência, supostamente provocados pelo acúmulo de resíduos orgânicos junto ao muro que separa os imóveis. Na ação, a atriz pedia indenização de R$ 30 mil por danos materiais.

O processo também mencionava supostos transtornos à vizinhança e a queima de resíduos orgânicos no imóvel do ator. Fotos e vídeos anexados aos autos mostrariam fumaça intensa, registros que circularam em grupos de moradores, gerando reclamações de desconforto e sensação de intoxicação.

Além disso, Katia alegou ter sido alvo de difamação, após Rafael Cardoso registrar uma queixa-crime contra ela, afirmando que a atriz estaria distorcendo os fatos e perturbando o sossego local. Para a defesa da ex-global, a iniciativa do ator teria sido uma tentativa de enfraquecer sua versão dos acontecimentos.

Apesar das acusações, o Judiciário não chegou a analisar o mérito da ação. Com a ausência da autora na audiência de conciliação, o juiz determinou o encerramento do processo. A decisão não impede que o caso seja reaberto futuramente, caso uma nova ação seja proposta dentro dos parâmetros legais.