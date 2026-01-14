Raul Gil - Divulgação

Raul Gil Divulgação

Publicado 14/01/2026 08:18 | Atualizado 14/01/2026 08:38

A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que o ex-apresentador do SBT Raul Gil tornou-se alvo de uma execução fiscal movida pela Prefeitura de Itu, no interior de São Paulo. A ação cobra o valor de R$ 12.267,94, referente a débitos tributários inscritos em dívida ativa municipal, relacionados a um imóvel do famoso, uma mansão localizada na cidade.

A cobrança envolve débitos acumulados ao longo de 2023, com valores mensais que giram em torno de R$ 950 a pouco mais de R$ 1 mil. Segundo a prefeitura, os pagamentos não foram quitados dentro do prazo e, por isso, acabaram sendo levados à Justiça.

No processo, o município pede que Raul Gil seja intimado para pagar a dívida em até cinco dias. Caso isso não aconteça, a Prefeitura solicita autorização judicial para adotar medidas de cobrança mais duras, como bloqueio de dinheiro em contas bancárias, busca por bens e até inclusão do nome do apresentador em cadastros de inadimplentes.

Entre as medidas solicitadas estão ainda pesquisas financeiras e patrimoniais, além da possibilidade de retenção de valores como restituição de Imposto de Renda e outros créditos que possam existir em nome do apresentador.

Ao final da ação, a Prefeitura de Itu também pede que Gil arque com honorários advocatícios e despesas do processo, que podem elevar ainda mais o valor total da cobrança.