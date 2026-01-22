Nicole Bahls comentou eliminação do 'Dança dos Famosos'Reprodução/Instagram
Exclusivo Nicole Bahls tem contrato renovado e permanece na Globo
Após bom desempenho no Domingão, a famosa garantiu sua permanência na emissora
Globo é acusada de obstruir a Justiça após episódio de importunação sexual no BBB 26
Emissora é cobrada por omissão após caso envolvendo Pedro e Jordana no BBB 26
Vídeo: Anitta fala de 'gente desrespeitosa' ao justificar sigilo no ‘Ensaios’
Cantora explica que críticas online motivaram mudança na divulgação dos shows
Oscar Schmidt é acionado na Justiça por dívida em condomínio de luxo em SP
Cobrança de R$ 5,5 mil refere-se a taxas de manutenção do residencial
Raul Gil entra na mira da Prefeitura de Itu por dívida de mais de R$ 12 mil
Ex-apresentador do SBT é cobrado pelo município por débitos inscritos em dívida ativa referentes a 2023
Anitta vence disputa e barra uso do nome por empresa de remédio de vermes
Cantora vence disputa no INPI e impede que farmacêutica use a grafia 'Anitta' em linha de cosméticos
