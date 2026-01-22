Nicole Bahls comentou eliminação do 'Dança dos Famosos' - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2026 19:33 | Atualizado 22/01/2026 19:47

O ano de 2026 começou com o pé direito para Nicole Bahls. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que as especulações envolvendo o nome da famosa, que circularam com força nos bastidores da televisão e nas redes sociais, finalmente se tornaram realidade.

Após sua participação de destaque na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, Nicole renovou seu contrato com a TV Globo. A permanência da jornalista e apresentadora na emissora já vinha sendo tratada internamente como certa, mas só agora foi oficialmente sacramentada.

Diferente do que foi ventilado ao longo do ano passado na web, o interesse da Globo nunca foi colocar Nicole Bahls no casting do BBB. Fontes ouvidas pela coluna garantem que o plano da emissora sempre foi utilizá-la em atrações de entretenimento, como o próprio Domingão, projetos no Multishow e outros produtos da casa, onde seu perfil irreverente e popular se encaixa perfeitamente.

A coluna tentou contato com Nicole Bahls para comentar a renovação contratual, mas a resposta veio de forma discreta e simbólica. A apresentadora limitou-se a enviar emojis de coração e uma carinha sorridente, sem entrar em detalhes ou confirmar oficialmente o novo vínculo.