Viviane Araújo elogia desempenho de Belo em Três Graças e destaca postura profissional após separação conturbadaFoto: Reprodução/ TV Globo
Exclusivo Viviane Araújo elogia desempenho de Belo em Três Graças: 'Se dedicando muito'
Apesar do histórico pessoal, atriz deixa polêmicas de lado e destaca empenho do pagodeiroo em sua estreia na novela
Orochi sai em defesa de MC Borges contra Poze e dispara: 'Talaricagem'
Após acusações graves, rapper se posiciona e critica quebra de lealdade
Márcio Garcia e família processam companhia aérea após problemas em viagem de Réveillon
Processo movido no fim de 2025 cobra indenização de R$ 20 mil
Cintia Dicker fala sobre peça de Luana Piovani e garante: 'Vou aplaudi-la de pé'
Musa do Salgueiro disse à coluna Daniel Nascimento que ainda não assistiu ao espetáculo, mas promete, se possível, marcar presença com Pedro Scooby e a família
Nicole Bahls tem contrato renovado e permanece na Globo
Após bom desempenho no Domingão, a famosa garantiu sua permanência na emissora
Globo é acusada de obstruir a Justiça após episódio de importunação sexual no BBB 26
Emissora é cobrada por omissão após caso envolvendo Pedro e Jordana no BBB 26
