Viviane Araújo elogia desempenho de Belo em Três Graças e destaca postura profissional após separação conturbada - Foto: Reprodução/ TV Globo

Publicado 30/01/2026 16:51

Mesmo com um passado pessoal marcado por uma separação conturbada, Viviane Araújo mostrou que, nos bastidores, o profissional fala mais alto. Em papo exclusivo com a coluna Daniel Nascimento, na quadra do Salgueiro, na última semana, a atriz falou abertamente sobre o desempenho de Belo em Três Graças e deixou claro que não existe qualquer desavença entre eles.

Longe de polêmicas, Viviane fez questão de destacar o clima positivo nos bastidores da novela e a postura do cantor, que encara seu primeiro papel na dramaturgia. “Super profissional. A gente tem um ambiente super bacana, não só com ele, mas com todo o elenco. Todo mundo é muito profissional”, afirmou.

A atriz ressaltou ainda que Belo tem sido acolhido pela equipe e vem se dedicando intensamente ao trabalho. “É a primeira novela dele, o elenco também está abraçando muito ele nesse sentido e apoiando. Ele está se dedicando muito, e eu acho isso muito bacana da parte dele, de estar se empenhando para fazer um bom trabalho. Isso é muito legal”, disse.

Segundo Viviane, o foco do time está totalmente voltado para o sucesso da trama. “A gente está ali trabalhando em prol da novela, em prol, mais ainda, do sucesso da novela. Isso que é o foco”, completou.

Ao ser questionada pela coluna sobre qual nota daria para a interpretação de Belo em Três Graças, Viviane manteve o tom respeitoso e afastou qualquer julgamento. “Eu ainda tenho muito que aprender para poder julgar ou dar nota para alguém. Quem sou eu?”, disparou.