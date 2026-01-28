Márcio Garcia e família entram na Justiça após problemas em viagem de Réveillon - Foto: Reprodução

Márcio Garcia e família entram na Justiça após problemas em viagem de RéveillonFoto: Reprodução

Publicado 28/01/2026 10:29

Nem o planejamento antecipado nem o alto valor investido garantiram tranquilidade à família do apresentador Márcio Garcia e de sua esposa, Andrea, durante uma viagem de Réveillon entre o Rio de Janeiro e Porto Seguro. O que seria um voo direto e confortável acabou se transformando em uma sequência de transtornos que resultou em ação judicial.

Segundo a ação à qual a coluna Daniel Nascimento teve acesso, as passagens aéreas de ida e volta foram adquiridas em junho de 2024, com voo direto, ao custo de R$ 11.496,26, para que os filhos do casal viajassem no fim do ano. A escolha pelo voo sem conexões teve como objetivo garantir conforto e praticidade durante a viagem.

Uma semana antes do embarque, a companhia aérea informou que o voo de ida, inicialmente marcado para 27 de dezembro de 2024, às 10h30, seria remanejado para 26 de dezembro, às 23h30, sem justificativa. A alteração obrigou a família a organizar hospedagem e transporte de última hora, já que a chegada ao destino ocorreu por volta de 1h da manhã.

De acordo com os autos, apesar das diversas tentativas de contato, a empresa não apresentou solução satisfatória. As alternativas oferecidas foram apenas o reembolso integral ou a troca por voos com conexões, o que levou os autores a aceitarem o remanejamento imposto.

No voo de volta, o retorno previsto para 3 de janeiro de 2025, às 12h35, foi alterado para 5h da manhã, inviabilizando a participação na última festa de Réveillon em Trancoso. A solicitação de reacomodação em voo similar, ainda que por outra companhia, também resultou apenas em opções com conexões, prolongando a viagem para quase oito horas.

Além do desgaste, houve prejuízo financeiro com gastos extras de R$ 2.702,60 em hospedagem e transporte. Diante da ausência de solução administrativa, Márcio Garcia e Andrea recorreram ao Judiciário, pedindo o ressarcimento dos danos materiais e indenização por danos morais de R$ 10 mil para cada um dos filhos, totalizando R$ 20.702,60 mil.