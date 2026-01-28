Márcio Garcia e família entram na Justiça após problemas em viagem de RéveillonFoto: Reprodução
Processo movido no fim de 2025 cobra indenização de R$ 20 mil
Processo movido no fim de 2025 cobra indenização de R$ 20 mil
Cintia Dicker fala sobre peça de Luana Piovani e garante: 'Vou aplaudi-la de pé'
Musa do Salgueiro disse à coluna Daniel Nascimento que ainda não assistiu ao espetáculo, mas promete, se possível, marcar presença com Pedro Scooby e a família
Nicole Bahls tem contrato renovado e permanece na Globo
Após bom desempenho no Domingão, a famosa garantiu sua permanência na emissora
Globo é acusada de obstruir a Justiça após episódio de importunação sexual no BBB 26
Emissora é cobrada por omissão após caso envolvendo Pedro e Jordana no BBB 26
Vídeo: Anitta fala de 'gente desrespeitosa' ao justificar sigilo no ‘Ensaios’
Cantora explica que críticas online motivaram mudança na divulgação dos shows
Oscar Schmidt é acionado na Justiça por dívida em condomínio de luxo em SP
Cobrança de R$ 5,5 mil refere-se a taxas de manutenção do residencial
