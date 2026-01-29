Orochi deixa de seguir MC Poze após briga com Borges e afirma não compactuar com "talaricagem" - Foto: Redes sociais

Publicado 29/01/2026 14:21 | Atualizado 29/01/2026 21:03

Após toda a confusão envolvendo MC Poze do Rodo e o rapper Borges, Orochi passou a ocupar o centro da polêmica que tomou conta dos bastidores do rap nacional. Dono da gravadora Mainstreet, da qual MC Poze faz parte, o artista decidiu se manifestar publicamente e adotou um tom duro ao condenar atitudes que, segundo ele, ultrapassam qualquer limite pessoal e profissional.



O episódio veio à tona após o próprio Borges afirmar que amigos de MC Poze teriam ido até sua casa para “tirar satisfação” e que, durante a confusão, tanto ele quanto sua esposa foram agredidos. Em uma série de publicações, o rapper também acusou o funkeiro de falar negativamente de outros artistas do meio, demonstrar inveja de Orochi e de ter cobiçado Lara Jucah, namorada do dono da Mainstreet.

Diante da repercussão do caso, Orochi decidiu se pronunciar por meio de seus status no WhatsApp, aos quais a coluna teve acesso por meio de prints. Sem citar nomes, ele foi direto ao ponto: “Caos. Nós não compactuamos com talaricagem, covardia e agressão à mulher.”

A declaração foi interpretada como um recado direto para MC Poze do Rodo, já que ele foi acusado de ter encomendado a agressão e de ter cobiçado a mulher de Orochi. O posicionamento ganhou ainda mais peso pelo vínculo profissional entre os dois, já que o funkeiro integra o casting da gravadora.



Pouco depois da manifestação, Orochi deixou de seguir MC Poze do Rodo nas redes sociais, atitude que reforçou publicamente o afastamento e acendeu o alerta sobre os rumos da relação entre o artista e a Mainstreet.



Nos bastidores, o termo “talaricagem” passou a ser o ponto mais sensível da polêmica. A expressão é usada para definir o ato de um homem dar em cima ou se envolver com a mulher de um amigo ou aliado, sendo considerada uma das maiores quebras de lealdade dentro da cena.