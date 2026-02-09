Mari Gonzales - Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 09/02/2026 16:31

Mari Gonzalez marcou presença no Baile da Vogue e bateu um papo exclusivo com a coluna Daniel Nascimento e o TV Fama. Durante a conversa, a famosa falou sobre as polêmicas envolvendo seu nome no BBB 26, que atualmente conta com a participação de seu ex-namorado, Jonas.



Em relação ao recente posicionamento nas redes sociais, Mari fez questão de esclarecer o motivo de ter saído em defesa do ex. "Eu estou em outro relacionamento, eu estou muito bem, mas não podia deixar de me posicionar diante de algo que não é verdade”, disparou.



Mas o ponto alto da conversa não foi o reality nem o passado. O foco foi o presente, e o futuro. Vivendo um relacionamento com Pipo Marques, filho do icônico cantor de axé Bell Marques, Mari confirmou que os dois irão se casar.



Questionada sobre a data da cerimônia, a influenciadora preferiu manter o mistério. "Estou muito feliz”, afirmou. Em seguida, confirmou os planos: "Vai ter casamento, sim", disse, sem entrar em detalhes sobre quando o grande dia acontecerá.

