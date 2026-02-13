Caso Epstein: e-mails revelam críticas de empresário à aparência de Adriana Lima - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 13/02/2026 17:18

A modelo brasileira Adriana Lima foi uma das brasileiras que tiveram seus nomes citados em arquivos divulgados na semana passada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o caso envolvendo o financista Jeffrey Epstein.



Antes que qualquer interpretação equivocada ganhe força: Adriana Lima não tem qualquer envolvimento com o criminoso, que morreu em 2019 enquanto aguardava julgamento.



A coluna Daniel Nascimento teve acesso aos arquivos com exclusividade e identificou que o nome da modelo aparece em uma troca de e-mails enviada por Epstein a terceiros. O conteúdo é de 2010, ano em que Adriana virou notícia mundial ao surgir usando um sutiã milionário da marca Victoria's Secret, avaliado em cerca de R$ 2 milhões.



Na época, a repercussão não foi apenas pelo luxo. O então "Bombshell Fantasy Bra", cravejado de diamantes, chamou atenção por ter valor inferior ao de edições anteriores, o que gerou especulações na imprensa internacional de que a marca estaria enfrentando um período financeiro mais delicado.



Após uma foto da modelo vinculada a essa notícia ser publicada pelo tabloide britânico Daily Mail, Epstein encaminhou o link da matéria por e-mail e fez um comentário em tom de deboche sobre a aparência da brasileira. "A pior cirurgia de aumento de seios de todos os tempos?", escreveu ele na mensagem.



Os documentos analisados pela coluna deixam claro que Adriana foi apenas mencionada na conversa privada, sem qualquer indício de contato ou ligação com Epstein.



O caso segue repercutindo internacionalmente pela quantidade de nomes conhecidos que aparecem nas comunicações reveladas, ainda que, como no caso da top brasileira, apenas como citação em diálogos alheios.