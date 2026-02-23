Poltin deixa Os Hawaianos e mira carreira solo - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Poltin deixa Os Hawaianos e mira carreira soloFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/02/2026 07:00

Após dois anos de parceria, Poltin decidiu encerrar seu ciclo no Os Hawaianos e seguir novos rumos na carreira. A movimentação já começou a agitar os bastidores do funk e deixou fãs especulando o que realmente motivou a mudança.



Em nota, o artista afirmou que a decisão foi tomada de forma tranquila e que o período foi importante para seu crescimento profissional. Apesar do discurso diplomático, a saída levanta questionamentos, afinal, mudanças assim raramente passam despercebidas no cenário musical.

“Foi uma fase de muito aprendizado e crescimento”, afirmou o cantor no cumunicado.



E se alguém achou que ele pisaria no freio, se enganou. Poltin já prepara novidade e promete vir com hit. Nos bastidores, o comentário é que ele está trabalhando em uma música ao lado de Rodrigo, do CN, parceria que pode misturar o funk com a pegada latina e entregar uma faixa pronta para viralizar.



Agora, enquanto o grupo segue sua trajetória, Poltin mira a carreira solo com foco total. A pergunta que fica é: vem estouro por aí? Pelo burburinho, a resposta é sim.