O Carnaval 2026 mal terminou e, nos bastidores da folia, ainda há assunto de 2024 rendendo, desta vez, longe do brilho da Avenida e dentro dos tribunais. Flávia Silveira Gomes, irmã da narradora esportiva da TV Globo, Renata Silveira, move uma ação indenizatória que segue em curso na Justiça.



Segundo autos aos quais a coluna Daniel Nascimento teve acesso, Flávia processa a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e patrocinadores do Carnaval do Rio por uso indevido de imagem no material oficial do “Carnaval 2024”.



Flávia desfila há anos na Marquês de Sapucaí por amor ao samba, sem vínculo profissional com as escolas ou com a organização do evento. O impasse começou quando, ao chegar para participar de um dos desfiles de 2024, foi surpreendida com uma fotografia sua estampada em tamanho ampliado, cerca de três vezes maior que o real, em uma das saídas do Setor 5.



De acordo com a ação, a imagem teria sido retirada de um desfile anterior e incorporada à arte oficial do Carnaval 2024, acompanhada das marcas de patrocinadores, parceiros, incentivadores e realizadores do evento, todos incluídos no processo.



Flávia afirma que nunca foi comunicada previamente, não assinou contrato, não autorizou o uso da fotografia e tampouco recebeu qualquer proposta de remuneração. Apesar de ter encarado a situação com surpresa no momento, sustenta que houve violação de seus direitos de imagem e de personalidade, já que sua foto teria sido utilizada com finalidade promocional e comercial.



Na ação, ela argumenta que os organizadores e patrocinadores se beneficiaram financeiramente por meio de publicidade e exposição de marca, enquanto sua imagem foi divulgada para um público expressivo sem consentimento formal.



O pedido é de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, a ser pago de forma solidária pelos réus. A quantia, segundo a autora, considera a extensão do dano e o caráter pedagógico da eventual condenação.



