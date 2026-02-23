Justiça do Rio não aceita pedido de SP e ação contra Cariúcha emperraFoto: Reprodução
Como a coluna Daniel Nascimento apurou, a Justiça do Rio de Janeiro não aceitou, ao menos por ora, ao pedido encaminhado pela Justiça de São Paulo para citar Cariúcha em uma denúncia por crimes contra a honra. O caso envolve acusações de calúnia, difamação e injúria supostamente feitas pela apresentadora contra Alexandre Corrêa, que registrou boletim de ocorrência após declarações públicas da famosa.
Em São Paulo, parte do imbróglio já havia sido arquivada no início do segundo semestre do ano passado, especificamente o processo que também envolvia a ex-“Garota da Laje” e o SBT. No entanto, a queixa-crime movida separadamente por Correa contra Cariúcha segue em andamento.
No dia 27 de janeiro deste ano, a juíza Paula Lovato Pagnano, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti, determinou a devolução da carta precatória enviada por São Paulo. Na decisão, a magistrada apontou que não constava nos autos a decisão de recebimento da denúncia, requisito essencial para o cumprimento da citação.
“Considerando que não há nos autos a decisão de recebimento da denúncia, devolva-se a carta precatória ao juízo deprecante, com as homenagens de estilo, para que adote as providências que entender cabíveis”, registrou.
Dois dias depois, em 29 de janeiro, o juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá, também determinou o cumprimento da devolução e solicitou que o juízo deprecante encaminhe aos autos cópia da queixa-crime.
Na prática, a Justiça fluminense sinaliza que não dará andamento à citação enquanto a documentação não estiver formalmente regularizada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.