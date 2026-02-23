Justiça do Rio não aceita pedido de SP e ação contra Cariúcha emperra - Foto: Reprodução

Justiça do Rio não aceita pedido de SP e ação contra Cariúcha emperra

Publicado 23/02/2026 08:00 | Atualizado 23/02/2026 10:21

A briga judicial envolvendo o empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, e a apresentadora Cariúcha ganhou um novo capítulo, e daqueles que mostram como a guerra nos bastidores ainda está longe do fim.



Como a coluna Daniel Nascimento apurou, a Justiça do Rio de Janeiro não aceitou, ao menos por ora, ao pedido encaminhado pela Justiça de São Paulo para citar Cariúcha em uma denúncia por crimes contra a honra. O caso envolve acusações de calúnia, difamação e injúria supostamente feitas pela apresentadora contra Alexandre Corrêa, que registrou boletim de ocorrência após declarações públicas da famosa.



Em São Paulo, parte do imbróglio já havia sido arquivada no início do segundo semestre do ano passado, especificamente o processo que também envolvia a ex-“Garota da Laje” e o SBT. No entanto, a queixa-crime movida separadamente por Correa contra Cariúcha segue em andamento.



