Ex-BBB Paulo André se livra de ação por exposição em story após processo ser arquivado - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Ex-BBB Paulo André se livra de ação por exposição em story após processo ser arquivadoFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 11/03/2026 13:31 | Atualizado 11/03/2026 13:40

O processo movido contra o ex-BBB e atleta olímpico Paulo André Camilo por suposta exposição indevida nas redes sociais chegou ao fim na Justiça de São Paulo. Como a coluna Daniel Nascimento apurou com exclusividade, a ação foi arquivada definitivamente meses atrás, após o trânsito em julgado da decisão.

O caso teve início depois que uma funcionária de hotel alegou ter sido filmada e exposta sem autorização em um story publicado pelo atleta. Na ocasião, ela pediu indenização por danos morais e também incluiu no processo a administradora de uma página de fofoca que teria repercutido o episódio nas redes.

No entanto, a ação enfrentou entraves ao longo da tramitação. Documentos judiciais indicam que a autora teve dificuldades para indicar corretamente o endereço do ex-BBB, etapa necessária para a citação no sistema dos Juizados Especiais. Mesmo após sucessivas intimações e prazos concedidos pelo juízo, as diligências necessárias para o prosseguimento da ação não foram cumpridas.

Diante da falta de manifestação da parte autora, o juízo decidiu extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, dispositivo que trata do abandono da causa. A decisão foi proferida no primeiro semestre de 2025.

Como não houve apresentação de recurso dentro do prazo legal, a sentença transitou em julgado meses depois. No fim do ano, foi expedida a certidão de trânsito em julgado com baixa, seguida do arquivamento definitivo dos autos, encerrando oficialmente o caso.

Sendo assim, se houve ou não exposição indevida, a questão não chegou a ser analisada pela Justiça, já que a ação foi encerrada por falta de andamento processual por parte da própria autora.

