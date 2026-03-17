Bem-humorada, Rita Batista rebate críticas após deixar o É de Casa para atuar em Nobreza do Amor - Foto: TV Globo/Gabriel Vaguel

Bem-humorada, Rita Batista rebate críticas após deixar o É de Casa para atuar em Nobreza do AmorFoto: TV Globo/Gabriel Vaguel

Publicado 17/03/2026 08:00 | Atualizado 17/03/2026 12:14

Na noite desta segunda-feira (16), durante a festa de estreia da novela das seis A Nobreza do Amor, a apresentadora e agora atriz Rita Batista conversou com exclusividade com a coluna Daniel Nascimento e com o TV Fama. Sem rodeios, ela rebateu críticas que surgiram após deixar o comando do É de Casa, exibido nas manhãs de sábado, para se dedicar à dramaturgia.



Questionada sobre comentários de que teria sido "rebaixada" ao trocar o matinal pela novela, Rita respondeu de forma enfática e fez questão de destacar que sua situação profissional permanece confortável, inclusive financeiramente, além de continuar contando com estrutura da emissora para manter sua rotina entre duas cidades.



" Rebaixada? O que não pode ser rebaixado é meu salário, que graças a Deus se mantém, graças a Deus, e eu ainda fico nessa moral de ir e voltar para minha cidade natal, eu continuo morando em Salvador e ainda moro aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, nos hotéis em que a TV Globo disponibiliza e isso desde sempre, o contrato da bonita tem isso", destacou a famosa com bom humor.



A atriz também minimizou os comentários negativos e afirmou que não se deixa abalar pelas opiniões alheias, preferindo enxergar a repercussão como consequência natural da exposição pública. "Mas assim as pessoas falam o que quer, minha vó dizia que quem tem boca fala o que quer, mas pode continuar falando, falem mal mas falem de mim, tá tudo certo, minha gente eu tô na novela das seis, uma novela de Elisio Lopes Jr., Duca Rachide e Julio Fisher, que tem esse elenco primoroso.", afirmou a artista, demonstrando tranquilidade diante das críticas.

Rita fez questão de ressaltar que sua presença na trama não é pontual, mas como integrante oficial do elenco, o que, segundo ela, reforça a importância da nova fase profissional. "Meu nome tá lá na abertura, não é nem participação Rita Batista, tá lá como elenco", pontuou a apresentadora, orgulhosa do novo momento na carreira.



Em clima descontraído, ela ainda citou um meme popular de Luisa Marilac para resumir o momento que vive e reforçou que a mudança para a dramaturgia foi uma decisão pessoal, construída em conjunto com a emissora. "Se isso é tá na pior, imagina que que é estar bem, eu tô ótima, tô na TV Globo a maior empresa de comunicação da América Latina, e assim tô feliz da vida, é uma transição que eu quis, que eu construí junto com a emissora que me apoiou, mas assim tá tudo bem tá tudo certo", acrescentou, afastando qualquer boato de que teria sido rebaixada de cargo na emissora.



Sobre os rumores de que uma nova apresentadora estaria sendo preparada para ocupar seu espaço no programa das manhãs de sábado, Rita reagiu com bom humor e disse que a atração segue normalmente com o time atual. "As pessoas estão torcendo para alguém entrar no meu lugar no É de Casa (risos), o É de Casa continua com Maria Beltrão, Tiago Oliveira e Talita Morete", comentou



Por fim, a artista destacou o apoio que recebe da emissora da família Marinho e afirmou que tem autonomia para conduzir os rumos da própria carreira, algo que considera uma conquista construída ao longo dos anos.



"A vida é cítrica e graças a Deus eu tenho a possibilidade de fazer da minha carreira e da minha vida o que eu quero com o apoio da TV Globo, com a chancela da TV Globo, desculpa mas isso é moral, a gente conquista", concluiu a famosa.