Após Justiça arquivar caso, Andréa Sorvetão e marido se livram de investigação criminalFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Ex-Paquita Andréa Sorvetão e marido se livram de investigação criminal
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