Regina CaséFoto: Redes sociais/ Reprodução
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Após repercussão nas redes, Regina Casé comentou visita à família do cantor e detalhou importância do momento
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