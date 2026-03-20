Regina Casé - Foto: Redes sociais/ Reprodução

Regina CaséFoto: Redes sociais/ Reprodução

Publicado 20/03/2026 20:23

Após repercutir nas redes sociais com uma visita à casa da família de O Kanalha, encontro que ela mesma definiu como uma “herança” deixada por Preta Gil, Regina Casé voltou a falar sobre o assunto, desta vez diretamente à imprensa.

A coluna Daniel Nascimento e o TV Fama encontraram a apresentadora na noite desta quinta-feira (19), durante o 'Jantar Preto', no Rio de Janeiro. Em conversa, Regina reforçou o sentimento já exposto em suas redes sociais e detalhou o significado do local e da convivência com a família do cantor.

"É um lugar que a gente sempre fala dela, lembra dela, reza por ela. E ela fez questão de deixar isso pra gente… a gente tá honrando essa memória", disse.

A declaração, reforça que o encontro vai além de uma simples visita entre amigos. Nos bastidores, o espaço tem se tornado um ponto de conexão emocional, onde a memória de Preta Gil segue viva entre pessoas próximas, uma espécie de legado afetivo cultivado por quem conviveu com a artista.

O que antes parecia apenas um registro nostálgico ganhou, agora, uma dimensão mais profunda. Ao falar com a coluna sobre o assunto, Regina Casé evidencia que o vínculo com a família de O Kanalha carrega um simbolismo silencioso, mas potente: o de manter viva a presença de Preta, mesmo na ausência.