Wanessa Camargo - Alexandre Pio / Divulgação

Wanessa CamargoAlexandre Pio / Divulgação

Publicado 19/03/2026 08:00 | Atualizado 19/03/2026 12:48

Teve polícia em cima do trio, show interrompido e confusão no meio do Carnaval de São Paulo. Lembram desse imbróglio? Wanessa Camargo e seu bloco Xainirô, em 2023, já viraram caso de Justiça, mas agora a coluna Daniel Nascimento revela, com exclusividade, um capítulo que ninguém tinha contado: a defesa da empresa acusa a filha de Zezé Di Camargo de agir de má-fé no processo.

Eles afirmam que a cantora realizou o show normalmente no dia 12 de fevereiro de 2023, na capital paulista, contrariando a versão de que a apresentação teria sido interrompida por problemas técnicos no veículo. Na ocasião, o trio chegou a ser interrompido por agentes policiais e impedido de seguir o trajeto.

Segundo a defesa, o trio elétrico Twister cumpriu integralmente o contrato firmado, incluindo o tempo previsto de 1h30 de apresentação. As empresas sustentam que vídeos, fotos e publicações nas redes sociais comprovariam que a artista cantou durante todo o período combinado e chegou a agradecer ao público pela participação no bloco Xainirô, o que, na avaliação dos réus, contradiz a alegação de cancelamento antecipado. Eles ainda afirmam que, se o trio apresentasse irregularidades, a Banda Eva não teria se apresentado no mesmo veículo, sem qualquer interrupção, um dia antes.

Outro ponto da suposta divergência diz respeito às participações especiais. Na ação, os advogados de Wanessa afirmam que artistas convidadas, como Francinne, Lia Clark e Aretuza Lovi, não puderam se apresentar em razão dos supostos problemas no trio elétrico, o que teria gerado constrangimento à cantora, que precisou pedir desculpas às convidadas.

Já a empresa, por meio de seus advogados, contesta essa versão e anexou aos autos registros de redes sociais que, segundo sustenta, demonstram a realização das participações. Entre os materiais apresentados, há imagens e vídeos em que aparecem, no topo do trio, nomes como Vitão, Luiza Possi, Pepita, além das próprias Lia Clark, Francinne e Aretuza Lovi, cantando com Wanessa. Para os empresários envolvidos na ação, os registros contradizem a tese de que as apresentações teriam sido canceladas.

Os socios da empresa também rejeitaram a tese de falha mecânica ou falta de condições de tráfego. De acordo com a contestação, o veículo passou por vistorias técnicas, possuía laudos de aptidão e havia sido utilizado sem problemas no dia anterior por outra atração. Os réus sustentam, ainda, que não houve embargo oficial por autoridades e que a Polícia Militar atuou apenas na segurança do evento, sem determinar a paralisação do trio.

Na ação, a cantora pede cerca de R$ 125 mil por danos materiais e morais, alegando prejuízos financeiros e constrangimento público. A defesa, porém, afirma que não houve descumprimento contratual nem dano comprovado, já que o serviço teria sido prestado integralmente e o show realizado conforme o acordado.

Em tom duro, a empresa chegou a acusar a artista de litigância de má-fé, alegando que a ação se baseia em fatos "inverídicos" e teria como objetivo obter vantagem indevida. Os réus pedem ainda que a Justiça aplique uma multa à cantora. Com versões opostas e provas fundamentadas, sobretudo, em registros do próprio evento, o caso agora aguarda análise do Judiciário.

Em movimentação recente, em 27 de fevereiro de 2026, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do Foro Regional de Santo Amaro e Ibirapuera, encaminhou os autos do processo ao Tribunal de Justiça da Bahia, com destino ao setor de distribuição cível de Salvador (SECODI Cível), após declínio de competência do juízo paulista.