Viih Tube expõe suposto calote após publi para empresa ligada a Xuxa - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Viih Tube expõe suposto calote após publi para empresa ligada a XuxaFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/03/2026 09:53

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que Vitória di Felice Moraes, a Viih Tube, realizou uma campanha publicitária em suas redes sociais para a Espaçolaser, empresa que tem entre suas sócias a apresentadora Xuxa Meneghel, segundo a influenciadora, teria levado um calote pelo trabalho.

De acordo com informações obtidas pela coluna, o contrato foi firmado em 7 de maio de 2024 e previa a publicação de conteúdo no Instagram da ex-BBB, além do direito de uso de sua imagem por 30 dias. Pelo combinado, Viih Tube receberia R$ 25 mil, enquanto a agência intermediadora ficaria com R$ 10 mil.

A influencer, ainda segundo os autos, cumpriu integralmente sua parte no acordo, com todas as entregas realizadas conforme o contrato. O problema começou quando o pagamento não foi efetuado.

E-mails enviados pelo financeiro da ex-Big Brother mostram uma série de cobranças à agência Connect Cast, responsável pela intermediação. Nas mensagens, a equipe relata que a empresa chegou a informar uma data para o repasse dos valores, pagamento que, segundo o processo, nunca se concretizou, o que reforçou, na visão da influenciadora, a suspeita de calote.

Já a Espaçolaser apresentou outra versão. Em resposta, a empresa afirmou que o valor da campanha foi pago à intermediadora em 27 de maio de 2024 e que, portanto, considera suas obrigações quitadas.

Diante do impasse, o caso foi parar na Justiça. A influenciadora ingressou com uma ação de execução de título extrajudicial cobrando R$ 30.963,96, valor que inclui correção monetária, juros e honorários advocatícios.

A Justiça de Barueri (SP) chegou a determinar a citação das empresas envolvidas para pagamento da dívida no prazo de três dias. Posteriormente, há alguns meses, foi expedida uma intimação estabelecendo que, caso não houvesse manifestação por parte de Viih Tube para dar andamento ao processo, os autos poderiam ser arquivados.

Desde então, não há novas movimentações relevantes registradas e o processo segue em aberto.

