Felipeh Campos retorna à Band após internação: 'O médico só me liberou para o programa'Foto: Band TV/ Reprodução
Exclusivo Felipeh Campos retorna ao Melhor da Noite: 'O médico só me liberou para o programa'
O apresentador retorna à tela após estado grave de dengue e detalha orientações médicas para se recuperar
Felipeh Campos retorna ao Melhor da Noite: 'O médico só me liberou para o programa'
O apresentador retorna à tela após estado grave de dengue e detalha orientações médicas para se recuperar
Ex-Paquita Andréa Sorvetão e marido se livram de investigação criminal
Denúncia contra a famosa e Conrado, feita por ex-funcionário da empresa administrada pelo casal, foi arquivada por falta de provas
Viih Tube diz ter levado calote após publi para empresa ligada a Xuxa
Influenciadora afirma em ação que não recebeu R$ 25 mil por campanha e recorreu à Justiça após tentativas frustradas de cobrança
Regina Casé relembra Preta Gil ao falar de O Kanalha: 'A gente tá honrando essa memória'
Após repercussão nas redes, Regina Casé comentou visita à família do cantor e detalhou importância do momento
Empresa acusa Wanessa Camargo de agir de má-fé após ser processada pela cantora
Réus negam falha no trio elétrico usado pela cantora no bloco Xainirô, em 2023, e afirmam que artistas convidados se apresentaram normalmente
Felipeh Campos é internado em SP em estado grave com diagnóstico de dengue
Jornalista recebe cuidados intensivos após agravamento do quadro clínico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.