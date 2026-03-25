Felipeh Campos retorna à Band após internação: 'O médico só me liberou para o programa' - Foto: Band TV/ Reprodução

Felipeh Campos retorna à Band após internação: 'O médico só me liberou para o programa'Foto: Band TV/ Reprodução

Publicado 25/03/2026 10:36 | Atualizado 25/03/2026 11:49

O jornalista e apresentador Felipeh Campos volta à televisão nesta quarta-feira, 25 de março, no comando do programa Melhor da Noite, exibido pela Band às 22h20, depois de enfrentar uma internação em que preocupou fãs e colegas. Em conversa exclusiva com a coluna Daniel Nascimento, Felipeh relembrou os momentos delicados que antecederam sua ida ao hospital.

"Aconteceu tudo tão rápido, e eu sozinho!", disse, lembrando o susto que foi sentir-se mal em casa e, rapidamente, ser diagnosticado com dengue grave, uma forma mais intensa da doença que exige atenção médica imediata. O jornalista precisou de quatro dias de internação no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, período em que sua saúde esteve sob acompanhamento constante.

"As plaquetas normalizaram de uma forma bem positiva, mas ainda requer cuidados", contou Felipeh, referindo-se ao principal risco da dengue grave: a queda acentuada de plaquetas, que pode levar a complicações hemorrágicas. Ele admitiu que, antes de buscar atendimento médico, havia se automedicado, sem imaginar a gravidade do quadro.

O retorno ao Melhor da Noite marca não apenas a retomada de sua rotina profissional, mas também um gesto de superação. "O médico só me liberou para fazer o programa e voltar para casa, só, mais nada", finalizou ele, falando sobre as recomendações médicas para não prejudicar seu processo de recuperação.

