Globo avalia unir ex-BBBs após rivalidade viralizar fora da casa - Foto: TV Globo/ Reprodução

Globo avalia unir ex-BBBs após rivalidade viralizar fora da casaFoto: TV Globo/ Reprodução

Publicado 01/04/2026 08:00

A Coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que os ex-participantes do Big Brother Brasil, Babu Santana e Sol Vega, estão sendo sondados pela área de dramaturgia da TV Globo para um possível projeto na emissora. Segundo fontes ligadas à emissora, a aposta mais provável é que a dupla seja escalada para uma novela.

A movimentação nos bastidores ocorre após a forte repercussão da rivalidade entre os dois dentro do reality. Os embates protagonizados pela dupla renderam momentos marcantes e ultrapassaram os limites do programa, ganhando as redes sociais e até as ruas.

Um dos episódios mais comentados foi durante uma discussão em que Sol disparou o bordão “Há Babu, se toca”, frase que rapidamente viralizou e virou meme, sendo repetida por foliões durante o Carnaval.

Já nos bastidores, o clima é outro. A própria Globo divulgou que Sol e Babu voltaram a se encontrar recentemente nos Estúdios Globo, durante gravações para o portal “Receitas”. Na ocasião, os dois tiveram uma conversa e selaram a paz após os desentendimentos vividos no confinamento.

Segundo amigos da coluna, a dupla foi consultada informalmente para avaliar a possibilidade de trabalharem juntos, justamente para entender se haveria qualquer tipo de divergência ou resistência em dividir cena em uma eventual produção.

Vale lembrar que os dois são atores e já têm histórico de trabalhos na TV Globo, fator que pode pesar a favor de uma parceria na dramaturgia. Procurada, a emissora não se pronunciou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

