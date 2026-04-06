LUCIANA GIMENEZ - Reprodução/Redes Sociais

LUCIANA GIMENEZReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/04/2026 08:00 | Atualizado 06/04/2026 19:06

Ao que tudo indica, não será desta vez que Luciana Gimenez se tornará uma "SBTista". As negociações entre o SBT e a apresentadora teriam esfriado de vez. Segundo fontes ouvidas pela coluna Daniel Nascimento, alguns pedidos da artista dificultaram o avanço das tratativas.



Entre eles, o desejo de ocupar as noites de quarta-feira. De acordo com relatos de bastidores, Luciana teria argumentado que seu público se concentra majoritariamente nesse dia da semana. Outro ponto levado às conversas seria a preferência por um modelo de gravações mensais, em razão de suas frequentes viagens.



As condições, no entanto, não teriam se alinhado ao planejamento da emissora fundada por Silvio Santos, que avaliava a possibilidade de ter a apresentadora aos sábados à noite, o que pode ter contribuído para o esfriamento das negociações.



Enquanto isso, na Band, o cenário é outro. A eventual contratação da apresentadora já é dada como praticamente certa nos corredores da emissora dos Saad, segundo pessoas ligadas ao canal.

Como antecipado pelo colunista Flávio Ricco, Luciana pode assumir um formato por temporadas. A coluna apurou ainda que o projeto em discussão seria baseado em um modelo espanhol, levado ao canal pelo diretor artístico Guillermo Pendino, que assumiu o cargo em janeiro deste ano.



Procurada pela coluna, Luciana Gimenez não comentou as informações. Sua assessoria também foi acionada, mas não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.