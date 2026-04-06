LUCIANA GIMENEZReprodução/Redes Sociais
Entre eles, o desejo de ocupar as noites de quarta-feira. De acordo com relatos de bastidores, Luciana teria argumentado que seu público se concentra majoritariamente nesse dia da semana. Outro ponto levado às conversas seria a preferência por um modelo de gravações mensais, em razão de suas frequentes viagens.
As condições, no entanto, não teriam se alinhado ao planejamento da emissora fundada por Silvio Santos, que avaliava a possibilidade de ter a apresentadora aos sábados à noite, o que pode ter contribuído para o esfriamento das negociações.
Enquanto isso, na Band, o cenário é outro. A eventual contratação da apresentadora já é dada como praticamente certa nos corredores da emissora dos Saad, segundo pessoas ligadas ao canal.
Procurada pela coluna, Luciana Gimenez não comentou as informações. Sua assessoria também foi acionada, mas não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.
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