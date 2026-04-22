Alberto é eliminado do 'BBB 26' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alberto é eliminado do 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 22/04/2026 08:32 | Atualizado 22/04/2026 09:38

O que era para ser uma noite de celebração após a final do BBB26 acabou virando um verdadeiro teste de paciência para a imprensa presente em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A coluna Daniel Nascimento acompanhou de perto, e sem intermediários, a atuação de Angélica Motta, assessora de alguns ex-participantes do reality, como Alberto Cowboy, além de nomes como Edilson Capetinha e Matheus Moreira. O comportamento chamou mais atenção do que muitos dos próprios convidados.

Em vez de facilitar o contato, como se espera do trabalho de assessoria, Angélica pareceu adotar uma postura que dificultou o trabalho da imprensa. Durante diversas abordagens, a assessora fazia sinais por trás dos jornalistas para que os entrevistados evitassem falar, numa tentativa pouco discreta de controlar as interações, o que teria contribuído para momentos de confusão nos bastidores.

O momento mais tenso aconteceu quando Alberto Cowboy já conversava com uma equipe de reportagem e teve a conversa interrompida. A assessora interveio fisicamente no espaço da entrevista e puxou o influenciador pelo braço, encerrando a conversa de forma abrupta.

Em outra situação, ao perceber que Edilson Capetinha se preparava para atender à imprensa, Angélica correu para se posicionar à frente do ex-jogador, numa tentativa de impedir a entrevista. Ainda assim, ele optou por seguir com o atendimento e falou normalmente.

Nos bastidores, o incômodo foi evidente. Profissionais relataram dificuldade para trabalhar e estranharam a postura, considerada excessiva, pouco colaborativa e marcada por confusão entre os presentes.

Fica o alerta: em um ambiente onde visibilidade é fundamental, atitudes como essa tendem a produzir o efeito contrário, e podem encurtar ainda mais a já conhecida duração dos "15 minutos" de fama no pós-reality.