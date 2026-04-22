Patrícia Poeta e o filho Felipe Poeta - Reprodução/Instagram

Patrícia Poeta e o filho Felipe PoetaReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 21:52 | Atualizado 22/04/2026 21:52

A apresentadora Patrícia Poeta abriu o coração ao relembrar um momento delicado vivido ao lado do filho, Felipe Poeta Soares, e revelou um 'trato' especial feito ainda durante o período mais crítico de sua recuperação.



Em conversa com a coluna Daniel Nascimento e ao programa TV Fama, a jornalista contou que foi o próprio filho quem a convidou para um desfile durante a semana de moda realizada no Rio de Janeiro, na última semana, um gesto simbólico após meses difíceis.



"Eu tava vindo pro Rio, tinha reunião aqui, aí meu filho falou: 'mãe, vamos no fashion week'. Falei: 'vamos, filho'. Gostei. Você tá me convidando? Então hoje eu fui convidada por ele", relatou a global.



O momento ganha ainda mais peso diante do histórico recente enfrentado por Felipe. O jovem, de 23 anos, passou por uma recuperação intensa após uma infecção grave no joelho, consequência de uma lesão no menisco. Ao todo, foram 19 cirurgias em apenas três meses, um período considerado extremamente delicado pela família.



Foi justamente durante a internação que mãe e filho firmaram um acordo que agora virou tradição. "Depois de tudo, a gente combinou no ano passado: quando passar tudo isso, a gente vai celebrar a vida numa roda de samba. E fomos", contou Patrícia com exclusividade para a coluna.



Segundo ela, que é apaixonada pelos estilos musicais, o trato segue mais firme do que nunca. “Agora, todo mês, nosso combinado é esse: uma roda de samba. Em um mês eu escolho, no outro ele escolhe”, disse.



A conexão entre os dois, aliás, também passa pela música. Patrícia revelou que o filho aprendeu a gostar de samba e pagode com ela ainda na infância, durante momentos simples do dia a dia. "Felipe ele disse pra mim que aprendeu gostar de samba e pagode comigo, porque desde que ele é pequeno, quando eu ia pegar ele na escola o alguma coisa, eu botava um sambinha no carro", contou.



Já recuperado, Felipe também falou com a coluna e garantiu estar pronto para retomar a rotina. "Tô 100% bem, pronto pras próximas, pra sambar com minha mãe muito ainda, pra tocar muito aí nos palcos", afirmou o DJ e produtor musical, filho também do diretor Amauri Soares.