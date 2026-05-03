Em show de Shakira, Ana Paula Renout tenta entrada de grupo sem pulseira e confusão quase vira pancadaria - Foto: Globo/ Reprodução/ Coluna Daniel Nascimento/ TV Fama

Em show de Shakira, Ana Paula Renout tenta entrada de grupo sem pulseira e confusão quase vira pancadariaFoto: Globo/ Reprodução/ Coluna Daniel Nascimento/ TV Fama

Publicado 03/05/2026 16:27

É isso mesmo, caros leitores. A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, acabou no centro de um tumulto na noite do último sábado (2), durante o show da cantora Shakira, realizado na praia de Copacabana.



A ex-BBB chegou à Zona Sul do Rio chamando atenção ao atravessar a multidão que aguardava pela apresentação da colombiana, cercada por seguranças e outras pessoas. Inicialmente, segundo fontes da coluna, o acesso aconteceria por um dos portões ligados ao camarote de uma famosa cervejaria. No entanto, em meio ao tumulto formado durante sua passagem pelo local, a entrada acabou sendo redirecionada para o portão 3 da área VIP do evento.



O que parecia apenas uma mudança de logística rapidamente evoluiu para um momento de tensão. Apenas Ana Paula e mais uma pessoa, que estariam com as pulseiras de acesso, conseguiram entrar de imediato, enquanto o restante do grupo foi barrado.



Conforme imagens obtidas com exclusividade pela coluna Daniel Nascimento e pelo programa TV Fama, na sequência teve início uma confusão generalizada, com empurra-empurra, troca de xingamentos e momentos de clima tenso na área externa. Em meio ao tumulto, algumas pessoas tentaram invadir o acesso e houve, inclusive, quem apresentasse pulseiras fora do padrão exigido naquele ponto, na tentativa de entrar de forma irregular, todos, no entanto, foram contidos pela segurança do evento, que atuava no cumprimento das normas.



As imagens também mostram que, em meio à situação, Ana Paula chegou a puxar uma pessoa sem pulseira na tentativa de colocá-la para dentro. Em seguida, ela aparece sinalizando para a equipe do show, indicando quem seriam os integrantes de seu grupo que aguardavam do lado de fora.



Em determinado momento, um dos seguranças do evento aparece sendo empurrado na região do peito durante a confusão, enquanto equipes tentavam conter o avanço das pessoas próximas ao acesso.



Ainda segundo o que foi presenciado pela coluna, seguranças que acompanhavam a ex-BBB discutiram com profissionais do evento, e o clima ficou bastante acirrado, com risco de pancadaria.



Apesar do susto, a situação foi controlada e, posteriormente, o grupo que estava com Ana Paula conseguiu acessar o espaço.



As imagens do momento serão exibidas nesta segunda-feira (4), às 21h40, no programa TV Fama, da RedeTV!.