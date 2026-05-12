Ana Hickmann aposta alto e estreia no streaming com projeto inédito sobre Clodovil - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann aposta alto e estreia no streaming com projeto inédito sobre ClodovilReprodução / Instagram

Publicado 12/05/2026 14:46

Ana Hickmann está oficialmente vivendo um novo momento na carreira, e longe do formato que a consagrou na Record. A coluna Daniel Nascimento traz com exclusividade os bastidores da estreia do docu-reality “Reinventando Clô”, seu primeiro projeto fora da emissora após mais de duas décadas.

A produção, uma coprodução da NBCUniversal com a Teleimage, será exibida no canal E! e chega ao streaming pelo UNIVERSAL+, marcando também a entrada de Ana em um modelo multiplataforma, algo cada vez mais valorizado no mercado.

Nos bastidores, o projeto é visto como uma virada estratégica. Isso porque, apesar de seguir no “Hoje em Dia”, Ana amplia seu alcance e se posiciona em um formato mais moderno, que mistura documentário e reality, uma aposta clara em reposicionamento de imagem.

“Reinventando Clô” presta homenagem a Clodovil Hernandes e traz um desafio criativo: estilistas convidados terão 21 dias para recriar peças icônicas do estilista, culminando em um grande desfile final, além da produção de fashion films.

Com 22 anos de televisão, Ana começou sua trajetória como apresentadora em 2004, no “Tudo a Ver”, a convite de Paulo Henrique Amorim, e rapidamente se consolidou como um dos principais nomes da Record, passando por programas como “Hoje em Dia”, “Tudo é Possível” e o game show “O Jogador”.

Agora, ela mesma define o momento como uma realização pessoal. “Sempre quis trabalhar com documentários. Esse projeto une isso com o reality, além de ter tudo a ver com a minha história na moda”, afirmou.

A estreia acontece às 22h no E!, com liberação no UNIVERSAL+ no dia seguinte.