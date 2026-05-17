MC Daniel abre o jogo sobre a rotina com o filho e revela que o tempo de convivência, atualmente, não chega a 24 horas por mês. - Foto: Reprodução

MC Daniel abre o jogo sobre a rotina com o filho e revela que o tempo de convivência, atualmente, não chega a 24 horas por mês.Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2026 14:48 | Atualizado 17/05/2026 14:50

Após toda a repercussão envolvendo o fim do relacionamento com a influenciadora Lorena Maria e as questões relacionadas à guarda do filho que têm juntos, o cantor MC Daniel falou sobre como está a atual rotina de convivência com a criança.



Em papo exclusivo com a coluna Daniel Nascimento para o TV Fama, o artista revelou que o tempo ao lado do filho é limitado e, somando os encontros ao longo do mês, não chega a 24 horas.

"O único contratempo é que eu acabo vendo ele menos agora, por decisão da responsável e do juiz, por um momento".



Segundo MC Daniel, por decisão da responsável, no caso, a influenciadora Lorena Maria, em conjunto com a Justiça, atualmente ele pode ver o filho a cada 15 dias, em períodos específicos. "Só tô podendo ver ele de 15 em 15 dias, das 10h às 16h de sábado e domingo… e isso acaba sendo nem 24 horas num mês. Mas eu tenho que respeitar a decisão da responsável e da Justiça e aceitar".



O cantor afirmou ainda que pretende ampliar esse tempo de convivência futuramente, destacando que a expectativa é conseguir uma rotina mais próxima do filho nos próximos meses. "Em breve quero ter mais tempo com ele, se Deus quiser"



Ao comentar o relacionamento com o filho, MC Daniel disparou. "Tá bem, tá maravilhosa"



Durante a entrevista, o artista também relembrou que acompanhou de perto toda a gestação e os primeiros momentos após o nascimento.



“Todo o processo pra mim foi maravilhoso. Desde quando ele estava na barriga, fui em todos os exames, no hospital, na hora que ele nasceu. Travei minha agenda para estar mais próximo dele. As primeiras vacinas fui eu quem dei.”



Ele também contou que, nas poucas horas em que passa com o filho, busca aproveitar ao máximo o tempo juntos e revelou, em tom descontraído, que a criança parece ter herdado sua paixão pelo futebol.



"Agora a gente já tá jogando bola junto. Ele gosta de imitar o Tarzan, o macaco… viciado em bola comigo, não sei o porquê", brincou MC Daniel, que é conhecido por ser um "fominha" de futebol e um grande apaixonado pelo esporte.



Ao final, o cantor deixou claro que, apesar das limitações atuais, quer ser uma figura constante na vida do filho e afirmou que fará questão de apoiar cada escolha que ele fizer, priorizando, acima de tudo, a felicidade da criança. "Quero apoiar ele no que ele quiser ser. Só quero que ele seja feliz"

A coluna tentou contato com a influenciadora, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.