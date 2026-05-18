Após negar atuação de promoter na festa da filha, casa de festas apresenta versão opostaFoto: Redes sociais/ Reprodução
Após a repercussão do caso, a cantora decidiu se pronunciar publicamente por meio de uma nota divulgada em suas redes sociais, assinada por sua equipe jurídica. No comunicado, Simony negou categoricamente ter "humilhado" o promoter Giovani Rodrigues durante o evento, além de refutar qualquer descumprimento de acordos relacionados à realização da festa.
Segundo a nota, o profissional inicialmente citado pela coluna não teria sido responsável pela viabilização de patrocinadores, parcerias comerciais ou intermediações relevantes. A assessoria afirma ainda que toda a estruturação do evento teria sido conduzida por outro profissional, em conjunto com a equipe da artista.
O texto vai além e sustenta que Geovani sequer teria sido convidado para a comemoração. De acordo com a defesa da cantora, sua presença no local foi questionada justamente por, segundo eles, não haver "qualquer contribuição concreta ou efetiva" na organização da festa. A equipe jurídica da famosa também informou que medidas judiciais já estariam sendo adotadas diante do que classificam como "declarações falsas".
No entanto, a apuração da coluna Daniel Nascimento traz elementos que divergem de parte dessa versão.
Como noticiado anteriormente, a coluna entrou em contato com o responsável pela casa de festas onde o evento foi realizado. Em conversa, o proprietário do espaço afirmou que houve participação de Geovani nas intermediações iniciais e apresentou sua versão dos fatos:
"Realmente quem entrou em contato comigo foi o Geovani, perguntando se eu gostaria de fazer uma parceria. Eu nem conhecia a Simony. Foi ele quem trouxe a Simony, sim, para tentar viabilizar uma parceria com a gente".
O empresário afirmou esperar que os fatos sejam esclarecidos e ressaltou que, de sua parte, não há nada que desabone nem Simony nem Geovani.
Diante das versões divergentes, o caso segue repercutindo e pode ganhar novos desdobramentos. A coluna segue acompanhando.
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