Bastidores da festa da filha de Simony expõem relado de "humilhação" de promoter e desgaste com fornecedores - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Bastidores da festa da filha de Simony expõem relado de "humilhação" de promoter e desgaste com fornecedoresFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 18/05/2026 11:34 | Atualizado 18/05/2026 12:47

O aniversário de 23 anos de Aysha, filha da cantora Simony com o músico Afro X, realizado na noite da última quarta-feira (13), em uma casa de festas na zona norte de São Paulo, reuniu familiares, convidados e fornecedores responsáveis pela estrutura do evento, em uma celebração descrita por presentes como farta e servida.



Mas nos bastidores, o clima do rega-bofe teria sido bem menos harmonioso do que o registrado nas fotos da comemoração.



Segundo fontes ouvidas pela coluna, a festa teria sido viabilizada em formato de permuta total, envolvendo casa de festas, buffet, bebidas e demais fornecedores essenciais para a realização do evento.

De acordo com essas mesmas fontes, o que teria pesado para o fechamento da parceria em modalidade 100% permuta teria sido a promessa de grande visibilidade digital e ampla cobertura na imprensa.



Segundo o promoter responsável pela intermediação, essa projeção de alcance teria sido apresentada durante as negociações como um dos principais argumentos do acordo, com estimativa de audiência potencial superior a três milhões de pessoas, somando os perfis de Simony e de Aysha nas redes sociais.



Ainda segundo fontes ouvidas pela coluna, esse alcance teria sido utilizado como um dos fatores para a adesão de fornecedores e parceiros ao modelo de permuta, sem custo financeiro direto, em troca de divulgação nas redes sociais das envolvidas.



A contrapartida de divulgação chegou a ser cumprida inicialmente apenas no perfil da aniversariante, conhecida por sua atuação na novela Carrossel, que reúne pouco mais de 800 mil seguidores. Posteriormente, após contatos feitos pela coluna, foi realizada uma publicação em formato de collab também no perfil de Simony, com marcação dos parceiros envolvidos. Ainda assim, segundo fornecedores, nem todas as entregas teriam contemplado integralmente o combinado inicial



Clima tenso entre Simony e o pai da aniversariante



Um dos pontos que mais chamou atenção de convidados, segundo relatos, teria sido o clima de distanciamento entre Simony e Afro X.



Ainda de acordo com essas fontes, a cantora, que já falou publicamente sobre questões envolvendo o ex-companheiro, não teria demonstrado qualquer tentativa de aproximação durante o evento. Os dois teriam permanecido em grupos distintos e evitado registros fotográficos juntos.



Há ainda a versão de que, diante de uma eventual insistência para fotos em família, Simony teria sinalizado que poderia rever o que havia sido combinado previamente e, em um cenário de continuidade dessa abordagem, não seguiria com a divulgação do evento.



Promoter confirma acordo e faz desabafo sobre constrangimento e suposta "humilhação"



Segundo fornecedores ouvidos pela coluna, a informação de que Simony realizaria vídeos com as marcas parceiras durante a festa teria sido inicialmente repassada pelo promoter Geovani Rorigues, responsável por algumas intermediações do evento.



De acordo com esses relatos, ele teria sido o elo central da negociação entre casa de festas, fornecedores e produção, reforçando previamente a entrega de conteúdos em vídeo como parte das contrapartidas acordadas.



Procurado pela coluna, Geovani confirmou a informações de nossas fontes e afirmou que houve, sim, o alinhamento sobre a realização dos vídeos e a divulgação conjunta com a artista e a filha.



Em um desabafo, o promoter relatou ainda ter se sentido exposto e constrangido durante o evento, afirmando que teria sido alvo de uma situação que interpretou como humilhante por parte da cantora. De acordo com seu relato à coluna, Simony teria questionado sua presença no evento e a necessidade de solicitações de fotos e divulgação por parte dele, alegando que ele "não teria feito nada" para que a festa acontecesse.



Ele disse também temer que o episódio possa impactar sua credibilidade profissional junto a fornecedores e parceiros do meio, já que atua diretamente na intermediação de eventos e permutas no setor.



Parceiros teriam relatado divergência sobre entregas combinadas



Segundo fontes ouvidas pela coluna, outros parceiros que contribuíram para a realização da festa também teriam relatado insatisfação com o que teria sido acordado previamente, além de terem feito avaliações negativas sobre a postura da cantora, classificando-a como "arrogante" e "prepotente".



Segundo essas fontes, havia a expectativa de que Simony realizasse vídeos, como já mencionado anteriormente, com menção às marcas parceiras, além de conteúdos em conjunto com a filha, com publicação nos perfis de ambas.



No entanto, o que teria sido entregue até o momento, segundo esses fornecedores, estaria abaixo do combinado: a coluna observou que a aniversariante publicou fotos sem posar em frente às marcas e sem destaque direto para elas, fazendo apenas marcações na legenda, enquanto Simony, até a noite de ontem, havia feito uma postagem sem contemplar todos os parceiros envolvidos. Após o contato da coluna, Simony aceitou a collab da postagem feita pela filha, citada anteriormente, na qual as marcas foram devidamente marcadas.



Também circula entre os bastidores a versão de que, ainda durante o evento, a cantora teria sinalizado que faria apenas fotos, sem gravações em vídeo, o que teria contrariado o que havia sido informado anteriormente aos fornecedores e gerado desconforto entre eles.



Simony contesta acusações e nega qualquer descumprimento de acordo



Na outra ponta, a equipe de Simony, representada por uma pessoa identificada como Aline, afirma que os materiais dos parceiros foram recebidos e que ainda estariam sendo analisados para publicação, negando qualquer descumprimento de acordo.



Aline, também contestou a informação sobre intermediação por promoter, afirmando que o contato teria sido feito diretamente com o proprietário do espaço.



No entanto, a casa de festas apresentou uma versão diferente, se limitando a afirmar que houve sim intermediação do promoter Geovani, que o primeiro contato foi feito por ele para viabilizar a parceria e que as negociações seguiram, contrariando a versão apresentada pela equipe da cantora.



O fato é que, mesmo após o evento, a celebração segue rendendo conversas e insatisfações entre convidados e profissionais envolvidos na produção. A coluna seguirá atenta a novos desdobramentos.

