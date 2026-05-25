Mumuzinho chega para a Resenha do Mumu - Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

Mumuzinho chega para a Resenha do Mumu Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal

Publicado 25/05/2026 14:05

O Rio de Janeiro foi palco, no último sábado (23), de uma celebração que ultrapassou o formato de show e ganhou contornos de marco na carreira de Mumuzinho. A "Resenha do Mumu", que nasceu de forma despretensiosa, chegou aos 10 anos consolidada como um dos principais eventos de pagode do país, e a escolha da cidade onde tudo começou deu o tom emocional da noite. Em conversa exclusiva com a coluna Daniel Nascimento, o cantor refletiu sobre esse momento e destacou a dimensão afetiva da apresentação, sem esconder o peso simbólico de revisitar a própria trajetória diante do seu público.



"O Rio de Janeiro é a minha casa, foi onde tudo começou, onde a Resenha do Mumu nasceu e fez história. Então, celebrar esses 10 anos de carreira, na minha cidade, teve um significado muito forte pra mim. Foi emocionante olhar pra trás e ver toda essa caminhada, o carinho do meu povo e perceber que a música me levou tão longe sem eu perder minhas raízes. Foi uma noite de muita gratidão e comemoração".



A edição comemorativa contou com a participação de Ivete Sangalo, um dos nomes mais fortes da música brasileira, e a presença da artista no palco não foi apenas estratégica, mas carregada de conexão pessoal, como o próprio Mumuzinho fez questão de ressaltar ao comentar o reencontro entre os dois, que já vinham dividindo momentos recentes em outros projetos.



"Posso dizer que foi inesquecível. A Ivete é uma pessoa que eu amo demais; nossa conexão é muito verdadeira. Tivemos encontros incríveis recentes, em dois shows do projeto dela, o ‘Clareou’. Então, dividir o palco com ela novamente foi muito especial".



Além dos grandes nomes, o cantor também manteve uma característica que tem marcado sua atuação dentro do gênero: o incentivo à nova geração. Ao dividir o palco com artistas em ascensão, ele reforça um movimento que vai além do espetáculo e aponta para renovação do próprio pagode.



"Fiquei muito feliz de receber o Fabinho, que é uma revelação dessa nova geração do pagode. Gosto muito de apoiar e abraçar os novos talentos. Acredito que a gente se divertiu muito junto".



Fora dos holofotes, Mumuzinho também falou sobre os desafios de conciliar a carreira artística com a vida pessoal, trazendo um olhar mais realista sobre a rotina de quem vive da música e precisa lidar com agendas que, muitas vezes, entram em conflito direto com o convívio familiar.



"A vida de um cantor tem seus privilégios, mas também suas dificuldades. Nós trabalhamos nos finais de semana, que é quando a maioria das famílias está descansando e curtindo junto. Conciliar essa rotina com a vida familiar não é uma tarefa fácil, mas procuro aproveitar todo o tempo livre para estar do lado da minha esposa, dos meus filhos e da minha família. Sempre que consigo tirar férias levo meus filhos para viajar. Da última vez fomos para Disney, e foi uma experiência inesquecível para todos nós. A Thainá é a minha base, meu porto seguro. É ao lado dela que eu encontro a paz".



Ao abordar os próximos passos da carreira, o artista deixou claro que o momento é de foco total na música e na expansão de seus próprios projetos, especialmente após a criação de sua estrutura empresarial, que hoje demanda atenção direta e reforça um posicionamento mais estratégico dentro do mercado.



"Sempre gostei de atuar, mas é um ofício que também exige muita dedicação e disponibilidade de tempo. Neste momento, estou totalmente focado para minha carreira musical. Montei recentemente o meu escritório, a MMZ, e isso tem demandado muita atenção. Hoje, estamos com dois projetos circulando pelo país: o meu novo audiovisual, ‘Simples Assim’, e a ‘Resenha do Mumu’"



Dez anos depois, a "Resenha do Mumu" não apenas cresceu, ela amadureceu junto com o próprio artista, que hoje transita entre o palco e os bastidores com a segurança de quem entendeu seu espaço. E, como ficou evidente na noite do último sábado, celebrar essa trajetória no Rio não foi apenas uma escolha geográfica, mas um retorno às origens com status de consolidação.