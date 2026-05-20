Ex-funcionária aciona Renata Sorrah e a filha na Justiça em ação de quase R$ 1 milhão e denuncia rotina de exploração - Foto: Reprodução/ TV Globo

Ex-funcionária aciona Renata Sorrah e a filha na Justiça em ação de quase R$ 1 milhão e denuncia rotina de exploraçãoFoto: Reprodução/ TV Globo

Publicado 20/05/2026 08:00 | Atualizado 20/05/2026 09:14

A coluna Daniel Nascimento descobriu que uma ex-funcionária, que trabalhou por mais de 10 anos para a atriz Renata Sorrah e sua filha, a médica Mariana Simões, fruto do relacionamento com o falecido diretor Marcos Paulo, entrou na Justiça com uma ação trabalhista de quase R$ 1 milhão.



O que era uma relação de confiança dentro de uma das famílias mais conhecidas da TV brasileira acabou se transformando em uma disputa judicial pesada, e recheada de acusações que vão muito além de uma simples rescisão trabalhista.



Segundo a ação à qual a coluna teve acesso, a ex-babá aponta uma série de irregularidades que teriam marcado toda a relação profissional.



E os bastidores são delicados.



De babá a "faz-tudo": acúmulo silencioso dentro da casa



Contratada em abril de 2014 para cuidar dos netos da atriz, a ex-babá afirma que, na prática, sua função foi sendo ampliada ao longo dos anos, sem qualquer formalização.



Segundo a ação, o que começou como um trabalho de babá rapidamente se transformou em um pacote completo de funções: além das crianças, ela passou a lavar, passar, cozinhar, limpar a casa e até cuidar do animal de estimação da família, atuando também como pet sitter.



Tudo isso, de acordo com o processo, sob ordens diretas das empregadoras, e sem qualquer aumento salarial ao longo de mais de 10 anos de trabalho, mesmo com o acúmulo progressivo de funções.



A trabalhadora relata que chegou a questionar a quantidade de tarefas logo no início, mas teria continuado por medo de perder o emprego, ponto que reforça a tese de subordinação e pressão dentro da rotina.





Jornada pesada, pernoites e viagens sem compensação



De acordo com os documentos, a ex-funcionária atuava em jornadas que começavam por volta das 7h da manhã e frequentemente avançavam até 20h ou 21h, sem controle formal de ponto. Ou seja, segundo os documentos, eram jornadas que podiam ultrapassar 12 horas diárias.



Em diversos períodos, trabalhava em regime de plantão, com pernoites na residência, permanecendo à disposição por até 24 horas consecutivas, inclusive durante a madrugada.



O processo também aponta episódios de dias seguidos de trabalho sem descanso adequado, além da ausência de pagamento regular de horas extras e adicional noturno.



Como se não bastasse, a babá acompanhava a família em viagens, algumas delas internacionais, sem qualquer compensação financeira pelos deslocamentos ou pelo tempo integral à disposição.



