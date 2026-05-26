Orlando Morais, esposo de Glória Pires, quita dívida após ser citado em ação de cobrança na Justiça envolvendo empréstimo de R$ 3,5 milhões do fundo estadual de GO para uma de suas empresasFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Marido de Glória Pires encerra dívida após ação judicial ligada a empréstimo de R$ 3,5 milhões
Cobrança envolvendo empresa de Orlando Morais foi arquivada após pagamento de saldo residual de mais de R$ 13 mil, realizado há alguns meses, segundo os autos.
Marido de Glória Pires encerra dívida após ação judicial ligada a empréstimo de R$ 3,5 milhões
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