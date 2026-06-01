Justiça manda remover conteúdos sobre Graciele e Zezé, mas nega pedidos mais amplosFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Zezé e Graciele processam usuário no TikTok e juíza barra parte dos pedidos por censura
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Cobrança envolvendo empresa de Orlando Morais foi arquivada após pagamento de saldo residual de mais de R$ 13 mil, realizado há alguns meses, segundo os autos.
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A coluna conversou com o cantor durante a celebração dos 10 anos da Resenha do Mumu, marcada pelo encontro com Ivete e pelos bastidores de uma noite que agitou o Rio
Ex-Band, Flora Castro retorna ao Brasil para gravar programa de gastronomia internacional
A coluna descobriu que a ex-integrante do Melhor da Tarde, à época apresentado por Cátia Fonseca, retornou ao país para comandar uma atração estrangeira.
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