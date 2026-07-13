Alessandra Maestrini entrega detalhe curioso sobre sua rotina em programa de Edu GuedesFoto: Reprodução/ Rede TV!

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Daniel Nascimento
Alessandra Maestrini foi a convidada do Fica com a Gente, apresentado por Edu Guedes, na manhã desta segunda-feira (13), e protagonizou um bate-papo leve e bem-humorado enquanto preparava um risoto ao lado do chef. Durante a conversa, a atriz abriu o jogo sobre como faz para contornar a intolerância à lactose e ao glúten sem abrir mão de aproveitar uma boa refeição.
Tudo começou quando Edu comentou que ensinaria alguns truques para deixar o prato cremoso e aproveitou para questionar a convidada sobre suas restrições alimentares. "Você não gosta de lactose ou não pode comer lactose?", perguntou o apresentador. Bem-humorada, Alessandra explicou que convive com intolerância ao glúten e à lactose, mas revelou a estratégia que usa quando decide comer fora. "Eu tomo as minhas pílulas e vou ao restaurante. Quando perguntam: 'A senhora tem alguma alergia?', eu respondo: 'Hoje não'", brincou, arrancando risadas no estúdio. Na sequência, Edu mostrou que é possível substituir a manteiga por batata, rica em amido, para garantir a cremosidade do risoto.
O clima descontraído continuou quando o apresentador perguntou se a atriz gostava de ervas no tempero. Conhecida pelo humor afiado, Alessandra não perdeu a oportunidade de fazer uma piada. "Aqui pode erva, aqui é liberada a erva", disparou, divertindo Edu Guedes e os demais presentes.
Durante a participação, Alessandra também contou que a mãe acompanhava o programa de casa e ficaria orgulhosa ao vê-la cozinhando ao lado de Edu Guedes. Em resposta, o apresentador prometeu separar alguns presentes para que a atriz levasse para ela. Já no fim da conversa, Maestrini ainda revelou que, além da carreira artística, precisou assumir o papel de produtora para viabilizar seus próprios projetos e manter seus trabalhos em andamento.