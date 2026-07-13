Alessandra Maestrini entrega detalhe curioso sobre sua rotina em programa de Edu GuedesFoto: Reprodução/ Rede TV!
Alessandra Maestrini faz confissão curiosa em programa de Edu Guedes
Convidada do Fica com a Gente, a atriz revelou um hábito que adota para contornar restrições alimentares e arrancou risadas no estúdio
Alessandra Maestrini faz confissão curiosa em programa de Edu Guedes
Convidada do Fica com a Gente, a atriz revelou um hábito que adota para contornar restrições alimentares e arrancou risadas no estúdio
Anitta e Mocidade negociam posto de Rainha de Bateria para 2027
Dez anos após cruzar a Sapucaí como musa, a 'Girl from Rio' pode fazer um retorno triunfal ao Carnaval do Rio
Justiça condena Rodrigo Faro a pagar mais de R$ 23 mil em processo de outra idosa
Nesse novo caso que a coluna teve acesso, a Justiça entendeu que comercial de TV estrelado pelo apresentador foi o fator decisivo para convencer professora a fechar contrato
Amor e preconceito? O namoro que uma filha de subcelebridade prefere esconder
Enquanto o namorado faz de tudo para agradar a amada, o romance continua longe das fotos, dos eventos e das redes sociais.
Áudios atribuídos à esposa de Juliano Cazarré revelam embate com ex-funcionária
Nos registros que a coluna teve acesso, Letícia Cazarré teria afirmado para ex-babá que seus funcionários de 13 anos só faltam quando estão extremamente doentes
Gabriel Kater expõe bastidores do streaming vertical após gravar 20 novelas em 14 meses
Em conversa exclusiva com a coluna, o galã das novelas verticais revela rotina intensa de gravações, rebate críticas de colegas da TV tradicional e assume desejo de chegar ao horário nobre
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.