Filha de subcelebridade esconde romance, e bastidores apontam resistência à condição social do namorado - Foto: Reprodução

Filha de subcelebridade esconde romance, e bastidores apontam resistência à condição social do namoradoFoto: Reprodução

Publicado 07/07/2026 11:55 | Atualizado 08/07/2026 15:20

Tem uma aspirante a subcelebridade que sonha em conquistar o espaço que a mãe, que já brilhou no carnaval, nunca conseguiu alcançar. Mas, enquanto a carreira patina, o coração parece seguir outro roteiro.



A coluna Daniel Nascimento descobriu que jovem vive um relacionamento mantido longe dos holofotes. Até aí, nada de extraordinário. O problema é o motivo que circula entre pessoas próximas da dupla mãe e filha. Segundo uma fonte desta coluna, o romance não é assumido porque o rapaz é de origem humilde.



E olha que, de acordo com amigos da coluna que conhece o casal, o jovem passa longe do estereótipo que algumas pessoas insistem em criar. Trabalhador, esforçado e daqueles que fazem questão de agradar a companheira, ele vive enchendo a moça de mimos. Jantares, presentes e até algumas viagens já saíram do bolso dele. Convenhamos: para uma jovem que sempre enfrentou momentos financeiros delicados com a mãe, esse tipo de gentileza tem lá o seu peso.



Mas uma fonte ligada à família afirma que a resistência ao romance teria começado dentro de casa. Segundo essa versão, a mãe que se acha muito famosa, teria deixado escapar uma frase que fez quem ouviu arquear as sobrancelhas: "Se pelo menos fosse rico, dava para andar de mãos dadas".

E essa não seria a primeira vez que a mãe opina nos relacionamentos da filha. Segundo pessoas próximas, outro namorado com características semelhantes às do atual também teria enfrentado a avaliação familiar antes mesmo de a nova história chegar aos bastidores.



Ou seja, o problema, ao que tudo indica, não seria a forma como o rapaz trata a namorada, porque, nesse quesito, dizem que ele dá aula. A questão estaria muito mais ligada ao que ele representa socialmente, (preto, pobre e periférico).



Coincidência ou não, o namoro segue longe das câmeras, dos eventos e das publicações nas redes sociais. O rapaz, pelo que se comenta, sequer imagina os bastidores que cercam a relação.



Fica uma reflexão para essa dupla de mãe e filha: preconceito não combina com discurso moderno, filtro de Instagram ou pose de boa moça. No fim das contas, entre aparências, escolhas e bastidores, algumas histórias mostram que nem sempre aquilo que aparece diante das câmeras é exatamente o que acontece longe delas.