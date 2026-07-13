Anitta - Divulgação/TV Globo

AnittaDivulgação/TV Globo

Publicado 13/07/2026 13:35

O mundo do samba está em polvorosa e a coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade o porquê, e já garante que essa fofoca promete movimentar o Carnaval carioca!

Nos bastidores, a Mocidade Independente de Padre Miguel estaria avaliando a possibilidade de trazer Anitta de volta à Sapucaí. Desta vez, porém, não como musa, mas no posto de Rainha de Bateria.



E a atual Fabíola Andrade, que é queridíssima pela comunidade da agremiação, esbanja carisma e é casada com o patrono da escola, Rogério de Andrade? Calma, que ela não perde o prestígio! Pelo contrário: a diretoria estudaria uma estratégia inspirada em movimentos recentes do Carnaval, como o adotado pela Grande Rio com Virgínia Fonseca e Paolla Oliveira, mas com uma dinâmica diferente. Fabíola passaria a ocupar o posto de Rainha da Escola, enquanto Anitta assumiria o comando dos ritmistas da “Não Existe Mais Quente”.

O motivo dessa engenharia nos bastidores? Mudar o cenário das notas na avenida e atrair mais visibilidade e automaticamente dinheiro no bolso da escola. Segundo fontes, a Estrela Guia não estaria engolimdo as posições amargas que vem conquistando na tabela nos últimos carnavais e sabe que, para voltar a brigar pelo topo, precisa de investimento pesado. É aí que entraria a "Girl from Rio" Anitta: ela seria o passaporte para atrair grandes marcas, patrocinadores de peso e garantir o aporte financeiro necessário.



Vale lembrar que Anitta foi musa da Mocidade em 2016 e mantém uma relação próxima com a agremiação. No Carnaval deste ano, inclusive, a cantora saiu em defesa da escola após a repercussão de uma nota 9,6 para o enredo em homenagem a Rita Lee.



Mas como a "Girl from Rio" conciliaria sua agenda caótica com os ensaios da escola? A logística, aliás, não seria um problema inédito para a Estrela Guia. Embora Anitta comande uma verdadeira maratona nacional com os "Ensaios da Anitta" e seus blocos de rua na folia, a Mocidade já tem a receita para fazer a engrenagem funcionar. Vale lembrar que a agremiação já teve outra estrela do pop nacional no mesmo posto: Claudia Leitte, que reinou à frente da "Não Existe Mais Quente" dividindo sua agenda milimetricamente entre Padre Miguel e o Carnaval de Salvador.

Ainda de acordo com amigos da coluna, as conversas estariam em estágio avançado, embora não haja confirmação oficial até o momento.

Procurada pela coluna, a Mocidade Independente de Padre Miguel negou a informação. Até o fechamento desta matéria, os contatos feitos com as assessorias Rodamoinho e BPM Comunicação, responsáveis pela artista, não haviam retornado. O espaço segue aberto para manifestações.

Será que esse plano infalível vai se concretizar? Uma coisa é certa: se o martelo for batido, Padre Miguel vai tremer!