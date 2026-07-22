Virginia e Vini Jr. protagonizam climão com repórter durante passeio: "Não encosta em mim, cara"Foto: Reprodução/ Redes sociais

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Daniel Nascimento
O passeio de Virginia Fonseca e Vini Jr. pela Praia da Reserva, na Zona Sudoeste do Rio, terminou em climão. A repórter Katharine Alves, teria sido impedida de entrevistar a influenciadora durante a passagem do casal pelo local.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, Katharine aparece tentando se aproximar para conversar com Virginia. Em determinado momento, a jornalista se irrita e dispara: "Não encosta em mim, cara".

Segundo a legenda publicada no vídeo, o homem que teria impedido a aproximação da repórter seria Felipe Silveira, amigo e assessor pessoal de Vinicius Junior. De acordo com quem estava no quiosque Oahu, o assessor teria sido o responsável por barrar a abordagem.

O episódio aconteceu na tarde desta terça-feira (21), um dia após Virginia e Vini Jr. desembarcarem no Brasil. O casal, que teria se reconciliado recentemente, aproveitou o dia ao lado de amigos na praia carioca.

Vale lembrar que, em 2023, Felipe afirmou ter sido vítima de racismo durante uma abordagem de um segurança no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Katharine foi uma das primeiras repórteres a integrar o time de profissionais da Leo Dias TV e se destacou na cobertura do entretenimento. A jornalista também é uma das poucas repórteres negras com atuação de destaque no segmento no Brasil.
Procurada pelo coluna, Katharine Alves não quis se pronunciar sobre o episódio.
 
 
 
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