Virginia e Vini Jr. protagonizam climão com repórter durante passeio: "Não encosta em mim, cara" - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Virginia e Vini Jr. protagonizam climão com repórter durante passeio: "Não encosta em mim, cara"Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 22/07/2026 08:00 | Atualizado 22/07/2026 10:00

O passeio de Virginia Fonseca e Vini Jr. pela Praia da Reserva, na Zona Sudoeste do Rio, terminou em climão. A repórter Katharine Alves, teria sido impedida de entrevistar a influenciadora durante a passagem do casal pelo local.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Katharine aparece tentando se aproximar para conversar com Virginia. Em determinado momento, a jornalista se irrita e dispara: "Não encosta em mim, cara".



Segundo a legenda publicada no vídeo, o homem que teria impedido a aproximação da repórter seria Felipe Silveira, amigo e assessor pessoal de Vinicius Junior. De acordo com quem estava no quiosque Oahu, o assessor teria sido o responsável por barrar a abordagem.



O episódio aconteceu na tarde desta terça-feira (21), um dia após Virginia e Vini Jr. desembarcarem no Brasil. O casal, que teria se reconciliado recentemente, aproveitou o dia ao lado de amigos na praia carioca.



Vale lembrar que, em 2023, Felipe afirmou ter sido vítima de racismo durante uma abordagem de um segurança no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.



Katharine foi uma das primeiras repórteres a integrar o time de profissionais da Leo Dias TV e se destacou na cobertura do entretenimento. A jornalista também é uma das poucas repórteres negras com atuação de destaque no segmento no Brasil.

Procurada pelo coluna, Katharine Alves não quis se pronunciar sobre o episódio.