Virginia e Vini Jr. protagonizam climão com repórter durante passeio: "Não encosta em mim, cara"Foto: Reprodução/ Redes sociais
Segundo a legenda publicada no vídeo, o homem que teria impedido a aproximação da repórter seria Felipe Silveira, amigo e assessor pessoal de Vinicius Junior. De acordo com quem estava no quiosque Oahu, o assessor teria sido o responsável por barrar a abordagem.
O episódio aconteceu na tarde desta terça-feira (21), um dia após Virginia e Vini Jr. desembarcarem no Brasil. O casal, que teria se reconciliado recentemente, aproveitou o dia ao lado de amigos na praia carioca.
Vale lembrar que, em 2023, Felipe afirmou ter sido vítima de racismo durante uma abordagem de um segurança no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.
Katharine foi uma das primeiras repórteres a integrar o time de profissionais da Leo Dias TV e se destacou na cobertura do entretenimento. A jornalista também é uma das poucas repórteres negras com atuação de destaque no segmento no Brasil.
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