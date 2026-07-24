Alceu Valença acompanhou, na noite desta quinta-feira (23), a estreia de Anunciação ? O Musical de Alceu Valença - Reprodução / Instagram

Alceu Valença acompanhou, na noite desta quinta-feira (23), a estreia de Anunciação ? O Musical de Alceu ValençaReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2026 09:49 | Atualizado 24/07/2026 10:39



Rio - Alceu Valença acompanhou, na noite desta quinta-feira (23), a estreia de "Anunciação – O Musical de Alceu Valença", no Teatro Carlos Gomes, no Centro do Rio. Após assistir à montagem pela primeira vez, o cantor subiu ao palco e elogiou a produção.







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"Eu vou dizer para vocês o seguinte: eles fizeram esse trabalho em cima da minha obra, mas eu não vi nenhum ensaio e não sabia como que ia ser feito. Parabéns, entendeu? Dei toda a liberdade. E eu adorei, tá? Muito obrigado a vocês", declarou o artista, sob aplausos da plateia.

A estreia também reuniu convidados famosos, como Juliette, Thardelly Lima, João Fernandes e Victor Seixas.

Idealizado por Miguel Colker e dirigido por ele ao lado de Duda Maia, o espetáculo presta homenagem aos 80 anos de Alceu Valença e mergulha no universo criado pelo cantor ao longo de décadas. A montagem constrói uma história original inspirada na chamada "mitologia valenciana", reunindo símbolos, personagens e paisagens presentes em sua obra. No palco, cerca de 35 canções, entre elas "Anunciação", "La Belle de Jour", "Tropicana" e "Como Dois Animais", conduzem a narrativa.



O elenco é formado por Duda Rios, Luiza Loroza, Maria Pérola, Juuzé, Jef Lyrio, Natascha Falcão, Beto Lemos e Rafael Lorga. A direção musical, por sua vez, é de Ricco Viana, com preparação e arranjos vocais assinados por Beto Lemos.

Nas redes sociais, a produção também celebrou o início da temporada. "Depois de meses de trabalho, esse elenco finalmente encontra o público para dar vida a esse universo de Alceu Valença. Hoje, tudo aquilo que nasceu na sala de ensaio finalmente ganha o palco. E, a partir de agora, essa história também pertence a quem estiver na plateia", publicou.



A temporada carioca segue até 16 de agosto, com apresentações de quinta a domingo, no Carlos Gomes. Depois, o espetáculo viaja para Recife, onde ficará em cartaz entre 2 e 6 de setembro, no Teatro do Parque.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa