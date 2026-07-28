Zé Felipe se pronuncia após críticas por vídeo com José Leonardo - Reprodução / Instagram

Zé Felipe se pronuncia após críticas por vídeo com José LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 28/07/2026 07:45

Nas imagens, a criança é questionada sobre "o que vai dar para as meninas" e responde "p*u", enquanto aponta para a região pélvica. Horas depois da publicação, o cantor afirmou que a brincadeira faz parte da forma como foi criado e disse que não percebeu, inicialmente, o problema no conteúdo.

"Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo", argumentou.

Pai de José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor, frutos do antigo casamento com Virginia Fonseca, o sertanejo contou que concordou com parte dos comentários que recebeu e reconheceu que precisa rever algumas atitudes.

"Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar. Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um 'mimimi' do c*ralho. Mas quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Esteam elas concordando com ponto de vista ou não. Tudo é aprendizado", ponderou.

Por fim, Zé Felipe se desculpou com quem se sentiu desconfortável com a publicação e afirmou que a intenção era apenas compartilhar um momento da rotina familiar.

"Para quem se sentiu incomodado, quem não foi criado do jeito que fui, quero pedir desculpas. De verdade. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém. Para os que eu não concordo, também me desculpem", concluiu.