Anitta aborda brasilidade em novo disco - Divulgação/André Nicolau

Anitta aborda brasilidade em novo disco Divulgação/André Nicolau

Publicado 28/07/2026 05:00

Rio - Anitta dá sequência ao projeto em que explora a musicalidade brasileira e a espiritualidade no álbum "Equilibrivm II". Com 17 faixas e um curta-metragem de 35 minutos, o lançamento amplia a narrativa iniciada no primeiro volume. A cantora revela que a segunda parte seria voltada ao mercado internacional, mas a forte repercussão fez com que ela optasse por lançar o disco em português.

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"Assim que acabou de sair o 'Equilibrium I', a gente começou a fazer o II porque eu amei o resultado. A repercussão foi tão potente para mim que eu não queria parar. Achei que o álbum merecia continuar. Algumas músicas eram internacionais, mas até transformamos algumas para o português, como 'Respira'", conta.

A continuação permitiu explorar elementos que ficaram de fora do primeiro disco. Um deles foi o forró, escolhido para homenagear as origens paraibanas da família. Outras novidades são a releitura de "Pra Você Gostar de Mim", eternizada por Carmen Miranda, e a parceria com Maria Bethânia em "Ogum Me Rodeia".

"Quando ela aceitou, eu demorei até para acreditar. Ela é uma referência muito grande na minha vida, de arte, de tudo que eu acho belo e criativo. Eu fiquei muito feliz, nem acreditei", diz.

Sobre o curta-metragem, Anitta reconhece que grandes produções deixaram de ser vantajosas na indústria da música. "Hoje em dia não vale mais a pena financeiramente fazer um projeto desse tamanho. É muito caro. Mas eu acho que o artista nunca pode perder a vontade de fazer uma revolução no pensamento das pessoas. Foi por isso que eu quis fazer esse filme".

A artista explica que condensou no audiovisual a própria jornada de transformação pessoal. "Foi resumidamente o que eu passei e o que aprendi nesse mistério do autoconhecimento. Achei que seria muito legal se as pessoas também tivessem acesso a tudo isso que eu vivenciei. Se foi grandioso para mim internamente, poderia mudar a vida ou a mentalidade de muita gente", afirma.

O disco "Equilibrivm II" marca uma mudança de linguagem em relação aos trabalhos anteriores da cantora, que admite ter ficado surpresa com a recepção do novo momento artístico. "O que eu estou fazendo com esse trabalho é uma das coisas mais difíceis para um artista, que é trocar completamente a linguagem. As pessoas querem mais do mesmo. É assim que o algoritmo funciona".

Anitta expressa o desejo de que o projeto seja recebido como uma obra original, sem comparações com outros artistas. "Existe uma necessidade muito grande de comparar as pessoas, e eu acho isso pobre de percepção. Não precisa ser tipo alguma coisa. É algo novo. As pessoas podem simplesmente experimentar, entender e decidir se gostam ou não."

Já a intensa rotina de gravações fez com que ela desistisse, pelo menos por enquanto, de retomar a carreira no exterior. "Voltei a ter o ritmo de trabalho que eu tinha antigamente. Eu andei para trás em toda a evolução interna que tinha adquirido. Aprendi que esse lugar interno é uma musculatura. Igual academia. Você tem que exercitar sempre", declara.

Com uma série limitada de shows intimistas agendada, Anitta revela que a inclusão de outras datas na "Equilibrivm Tour" vai depender da resposta do público. "A gente tem que entender como vai ser. Sou uma mulher de negócios que entende que é preciso analisar o mercado", analisa.