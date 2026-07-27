Zé Felipe foi alvo de comentários negativos após vídeo com José Leonardo - Reprodução/Instagram

Zé Felipe foi alvo de comentários negativos após vídeo com José Leonardo Reprodução/Instagram

Publicado 27/07/2026 22:52

Rio - Zé Felipe recebeu uma série de críticas após compartilhar um vídeo em que o filho, José Leonardo, de um ano, é questionado sobre um assunto polêmico e responde de forma obscena. O momento ocorreu durante a festa que celebrou o aniversário de 63 anos de Leonardo

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No registro, o menino interage com os convidados e ouve a pergunta: "O que você vai dar para as meninas?". Na sequência, o caçula do sertanejo com Virginia Fonseca dispara: "pau".

O episódio envolvendo José Leonardo virou assunto entre os internautas. "Me senti uma senhora conservadora de 84 anos", disse um perfil. "Zé Felipe com duas filhas, achando isso lindo", afirmou outro. "Tadinho, é apenas um bebê e não sabe o que isso significa! Tirando totalmente a inocência dele", declarou um terceiro.

Além do caçula, Zé Felipe e Virginia Fonseca são pais de Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3.