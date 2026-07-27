Giovanna Ewbank compartilhou desabafo ao redor da experiência de ver os filhos crescendo - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank compartilhou desabafo ao redor da experiência de ver os filhos crescendoReprodução / Instagram

Publicado 27/07/2026 13:52





No vídeo, Giovanna descreveu as mudanças que tem acompanhado dentro de casa. Segundo ela, a filha mais velha já vive a adolescência e busca mais independência, enquanto Bless começa a dar os primeiros passos na pré-adolescência. Já o caçula Zyan, que completou seis anos, está prestes a perder os primeiros dentes de leite.



"Tem uma coisa estranha acontecendo comigo e eu queria muito saber se vocês sentem o mesmo. Eu tô com saudade do presente", iniciou. Rio - Giovanna Ewbank compartilhou uma reflexão sobre o crescimento dos filhos nas redes sociais. Mãe de Títi, de 13 anos, Bless, de 11, e Zyan, de 6, a atriz contou que tem vivido uma espécie de "saudade antecipada" ao perceber que cada um deles está entrando em uma nova fase da vida.No vídeo, Giovanna descreveu as mudanças que tem acompanhado dentro de casa. Segundo ela, a filha mais velha já vive a adolescência e busca mais independência, enquanto Bless começa a dar os primeiros passos na pré-adolescência. Já o caçula Zyan, que completou seis anos, está prestes a perder os primeiros dentes de leite."Tem uma coisa estranha acontecendo comigo e eu queria muito saber se vocês sentem o mesmo. Eu tô com saudade do presente", iniciou.

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Ao longo do desabafo, a apresentadora afirmou que, pela primeira vez, sente que consegue enxergar a passagem do tempo de forma concreta. Ela relembrou que, quando os filhos eram menores, as noites pareciam intermináveis e as fases mais difíceis davam a impressão de nunca acabar, mas hoje a sensação é oposta.



"Agora eu olho pra eles e tenho a sensação de que tudo acontece em um segundo, muito rápido. Eu tô começando a sentir saudade do presente, do agora, e não só do que passou", afirmou.

Ao longo do desabafo, a apresentadora afirmou que, pela primeira vez, sente que consegue enxergar a passagem do tempo de forma concreta. Ela relembrou que, quando os filhos eram menores, as noites pareciam intermináveis e as fases mais difíceis davam a impressão de nunca acabar, mas hoje a sensação é oposta."Agora eu olho pra eles e tenho a sensação de que tudo acontece em um segundo, muito rápido. Eu tô começando a sentir saudade do presente, do agora, e não só do que passou", afirmou.

Giovanna explicou que já sente falta das versões atuais dos filhos, mesmo enquanto ainda as vive. Segundo ela, tenta guardar na memória detalhes do cotidiano, como a forma como eles falam, os abraços, as brincadeiras e pequenos momentos que, no futuro, não poderão ser revividos.



"Pra mim parece uma espécie de saudade antecipada, uma saudade da vida que tá acontecendo nesse exato momento. (...) Parece que o presente nunca é suficiente pra quantidade de amor que existe dentro de mim", disse.



O relato emocionou seguidores e famosos nos comentários da publicação. O ator Bruno Gagliasso, marido de Giovanna, declarou: "Te amo, você é a melhor mãe do mundo!". A atriz Camila Queiroz também se identificou com o desabafo: "Sinto tudo isso, e ela é só um bebê...". Já Manu Gavassi, mãe de Nara, escreveu: "Meu Deus, a minha tem só um ano e eu me sinto exatamente assim...".