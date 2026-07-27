Giovanna Ewbank compartilhou desabafo ao redor da experiência de ver os filhos crescendoReprodução / Instagram
No vídeo, Giovanna descreveu as mudanças que tem acompanhado dentro de casa. Segundo ela, a filha mais velha já vive a adolescência e busca mais independência, enquanto Bless começa a dar os primeiros passos na pré-adolescência. Já o caçula Zyan, que completou seis anos, está prestes a perder os primeiros dentes de leite.
"Tem uma coisa estranha acontecendo comigo e eu queria muito saber se vocês sentem o mesmo. Eu tô com saudade do presente", iniciou.
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Ao longo do desabafo, a apresentadora afirmou que, pela primeira vez, sente que consegue enxergar a passagem do tempo de forma concreta. Ela relembrou que, quando os filhos eram menores, as noites pareciam intermináveis e as fases mais difíceis davam a impressão de nunca acabar, mas hoje a sensação é oposta.
"Agora eu olho pra eles e tenho a sensação de que tudo acontece em um segundo, muito rápido. Eu tô começando a sentir saudade do presente, do agora, e não só do que passou", afirmou.
"Pra mim parece uma espécie de saudade antecipada, uma saudade da vida que tá acontecendo nesse exato momento. (...) Parece que o presente nunca é suficiente pra quantidade de amor que existe dentro de mim", disse.
O relato emocionou seguidores e famosos nos comentários da publicação. O ator Bruno Gagliasso, marido de Giovanna, declarou: "Te amo, você é a melhor mãe do mundo!". A atriz Camila Queiroz também se identificou com o desabafo: "Sinto tudo isso, e ela é só um bebê...". Já Manu Gavassi, mãe de Nara, escreveu: "Meu Deus, a minha tem só um ano e eu me sinto exatamente assim...".
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa