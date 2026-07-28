Simone Mendes e Kaká Diniz - Reprodução do Instagram

Simone Mendes e Kaká Diniz Reprodução do Instagram

Publicado 28/07/2026 07:24

Rio - Simone Mendes e Kaká Diniz abriram o jogo sobre a vida íntima ao responderem a dúvida de um internauta por meio do Instagram, nesta segunda-feira (27). A cantora disse que o marido é bem animadinho e precisa "fugir" dele. O empresário, então, destacou a importância do sexo.

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"Tenho que fugir. O homem fica toda hora atrás. É uma luta", afirmou Simone, aos risos. Kaká destacou: "Testosterona em dia aqui. Vou dizer uma coisa para vocês... 'Ah quando casa, diminui.' Não é isso. Até a relação sexual é um hábito. Se você vai deixando isso como se não fosse prioridade para o casamento, não vai sendo mesmo. Aqui em casa tem várias prioridades, entre elas, essa é uma", explicou.

Simone concordou com o amado. "Tem que namorar para manter o relacionamento". Por fim, Kaká entregou a frequência sexual deles: "É isso aí, todo dia."

Casados há 13 anos, os dois são papais de Henry, de 11 anos, e Zaya, de 5.

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