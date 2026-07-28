Michelle Barros e Shia Phoenix - Reprodução do Instagram

Michelle Barros e Shia PhoenixReprodução do Instagram

Publicado 28/07/2026 06:26

Rio - Michelle Barros anunciou o fim do relacionamento com Shia Phoenix por meio de uma publicação no Instagram Stories, nesta segunda-feira (27). A jornalista e ex-A Fazenda destacou que, apesar do término, os dois continuam amigos. Ela ainda pediu respeito aos fãs neste momento delicado.

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"Foi uma jornada de muito amor, respeito e parceria que transformou nossas vidas e nos fez melhores do que antes. Aprendemos um com o outro, crescemos e nos tornamos, acima de tudo, parceiros de vida. Mas recentemente entendemos que havia chegado o momento de seguirmos nossa caminhada particular, um novo ciclo, cada um com seus objetivos e sonhos", afirmou Michelle.

"Somos gratos pelo que construímos e pelo amor que recebemos de tanta gente. Vocês estiveram e estão conosco para sempre! Pedimos respeito e compreensão neste momento delicado. Viramos a página da nossa história não com um fim selado e impetuoso, mas com um até breve de bons e grandes amigos que somos. Sempre teremos um ao outro: companheiros que se apoiam e torcem entre si, se respeitam e acima de tudo se amam. E, quem sabe, será apenas um ponto e vírgula no nosso roteiro... Com muito carinho e respeito,

Mi e Shia", concluiu.

Shia compartilhou o mesmo comunicado em sua rede social e destacou: "Te amo tanto, te respeito e te admiro."