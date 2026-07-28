Michelle Barros e Shia PhoenixReprodução do Instagram
Mi e Shia", concluiu.
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Michelle Barros e Shia PhoenixReprodução do Instagram
Chega ao fim o relacionamento de Michelle Barros e Shia Phoenix
Os dois iniciaram o romance durante o confinamento de 'A Fazenda 17', da Record
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