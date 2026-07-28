Tati Machado - Reprodução do Instagram

Tati MachadoReprodução do Instagram

Publicado 28/07/2026 08:00

Rio - Tati Machado reagiu, por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (27), aos questionamentos dos internautas sobre uma possível gestação de gêmeos. Bem-humorada, a apresentadora negou a informação.

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"Então, estão me mandando aqui agora: 'Tati, é verdade que são gêmeos?' Eu estou: 'Até onde eu sei, não!' (risos). Até o que a gente viu na ultrassonografia, não é não!", afirmou ela em um vídeo publicado no Instagram Stories. "É sério? Eu fui olhar agora os meus directs e as pessoas mandando: 'Tati, é verdade que são gêmeos?'."



Em seguida, Tati comentou que há casos de gestação gemelar na família do marido, Bruno Monteiro. "Até tem histórico na família dele, mas na minha família não tem não. Olha, só tem um bebê", reforçou.

Recentemente, a apresentadora curtiu uns dias de férias na Espanha, ao lado do marido, e compartilhou alguns cliques do passeio com os seguidores.