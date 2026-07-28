Tati MachadoReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Tati Machado reagiu, por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (27), aos questionamentos dos internautas sobre uma possível gestação de gêmeos. Bem-humorada, a apresentadora negou a informação.
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Tati Machado - Reprodução do Instagram
Grávida, Tati Machado exibe barriguinha durante viagem à Espanha - Reprodução do Instagram
Tati Machado e o marido - Reprodução do Instagram
"Então, estão me mandando aqui agora: 'Tati, é verdade que são gêmeos?' Eu estou: 'Até onde eu sei, não!' (risos). Até o que a gente viu na ultrassonografia, não é não!", afirmou ela em um vídeo publicado no Instagram Stories. "É sério? Eu fui olhar agora os meus directs e as pessoas mandando: 'Tati, é verdade que são gêmeos?'." 

Em seguida, Tati comentou que há casos de gestação gemelar na família do marido, Bruno Monteiro. "Até tem histórico na família dele, mas na minha família não tem não. Olha, só tem um bebê", reforçou.
Esta é a segunda gestação de Tati. Em maio de 2025, a jornalista perdeu o primeiro filho, um menino, Rael, aos oito meses de gravidez. A nova gravidez foi anunciada em junho deste ano. 
Recentemente, a apresentadora curtiu uns dias de férias na Espanha, ao lado do marido, e compartilhou alguns cliques do passeio com os seguidores. 