Harry Styles - Reprodução / Instagram

Harry StylesReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2026 11:52 | Atualizado 24/07/2026 11:53

Rio - Harry Styles confirmou a realização do show desta sexta-feira (24), no Morumbis, em São Paulo. A apresentação encerra a passagem do cantor inglês pelo Brasil com a turnê "Together, Together" e ocorre três dias depois do cancelamento de outra performance no estádio

"O show de Harry Styles no Morumbis acontecerá normalmente nesta noite, conforme programado. Estamos ansiosos para estarmos juntos. Together, together", informou a produtora responsável pelo evento.

O ex-integrante do One Direction cancelou o show da última terça-feira (21), que seria o terceiro de sua sequência na capital paulista, "devido a um problema de saúde na turnê".

A organização informou que os ingressos da apresentação cancelada terão reembolso pelo mesmo canal de compra, a Ticketmaster Brasil. Parte do público também teve acesso a uma nova carga de entradas para o espetáculo desta sexta, sem opções para a área do pit.

Nas redes sociais, fãs demonstraram preocupação com a saúde do artista, mas também criticaram a decisão de não remarcar a apresentação. Entre as reclamações, estão relatos de pessoas que viajaram até São Paulo e não poderão acompanhar a última data.

"Espero que ele e a banda fiquem bem. Mas cancelar e não postergar é muito frustrante", escreveu uma internauta. "Tinham que marcar outro dia e não jogar tudo para sexta", lamentou outro perfil.