Filho de Carla Perez e Xanddy faz ensaio pré-casamento em academia - Reprodução / @YagoMesquitta

Filho de Carla Perez e Xanddy faz ensaio pré-casamento em academiaReprodução / @YagoMesquitta

Publicado 24/07/2026 10:24

fotogaleria

A escolha do local tem relação com a rotina dos dois, que se dedicam à musculação e ao fisiculturismo. Nas imagens, Jarline aparece vestida de noiva entre aparelhos de treino, enquanto Victor usa um terno preto.O ensaio também contou com fotos ao ar livre durante o pôr do sol. Na legenda da publicação, o fisiculturista escreveu apenas: "Pre-wedding".Familiares, amigos e fãs deixaram mensagens para o casal nos comentários. Carla Perez também se declarou ao filho e à futura nora. "Amo tanto vocês", escreveu a dançarina.Victor e Jarline se conheceram aos 15 anos, durante o ensino médio nos Estados Unidos. Atualmente, ambos têm 22 anos e completam sete anos de relacionamento. O casamento está previsto para agosto, em uma ilha particular. A data escolhida também marca o aniversário de namoro do casal.Assim como Victor, Jarline mantém uma rotina ligada ao fisiculturismo. Inspirada pelo noivo, ela estreou em competições da modalidade em junho deste ano e conquistou títulos em diferentes categorias.Nas redes sociais, a dominicana costuma publicar fotos de treinos, viagens e momentos ao lado de Victor. O casal também já compartilhou um registro da formatura do ensino médio, que reuniu Carla Perez, Xanddy e os familiares de Jarline.