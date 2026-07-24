Bárbara Borges comenta ausência em turnê de despedida de Xuxa - Reprodução Instagram

Bárbara Borges comenta ausência em turnê de despedida de XuxaReprodução Instagram

Publicado 24/07/2026 18:57 | Atualizado 24/07/2026 18:57

Rio - Bárbara Borges comentou pela primeira vez o fato de não ter sido convidada para participar no palco da turnê "O Último Voo da Nave", que marca a despedida de Xuxa dos palcos . Em publicação nas redes sociais, a atriz disse compreender a decisão e afirmou que não guarda mágoas.

"Compreendo sem ressentimento eu não ter sido convidada e pela rejeição que sofri por ter furado a bolha e expressado o que eu sentia. Pago um preço alto por isso, mas foi o preço dos meus sentimentos, que são valiosos demais", escreveu.

Integrante da geração Paquitas New Generation, Bárbara contou que autorizou o uso de sua imagem no telão do espetáculo e afirmou que considera legítimo que Xuxa escolha quem participa da apresentação.

"Autorizei com prazer. O show é da Xuxa. A celebração é dela e ela tem o direito legítimo de convidar quem ela quiser", declarou.

A atriz voltou a citar o posicionamento que adotou após o lançamento da série documental "Pra Sempre Paquitas", quando saiu em defesa da ex-diretora Marlene Mattos. Segundo Bárbara, essa atitude contribuiu para o afastamento de parte do grupo.

Em 2024, ela revelou que deixou de ser seguida por Xuxa nas redes sociais depois de publicar um relato sobre sua experiência como paquita. Na ocasião, afirmou que cada geração viveu realidades diferentes e que sua turma não enfrentou os mesmos episódios relatados por integrantes anteriores.

O espetáculo "O Último Voo da Nave" acontece neste sábado (25), em São Paulo. Bárbara Borges não estará entre as ex-paquitas que subirão ao palco, mas aparecerá no telão ao lado de outras integrantes que autorizaram o uso de suas imagens.