O lançamento de 'Equilibrium II', novo álbum de Anitta, tirou elogios de diversos famosos nas redes sociais - Reprodução / Instagram

O lançamento de 'Equilibrium II', novo álbum de Anitta, tirou elogios de diversos famosos nas redes sociais Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2026 14:13 | Atualizado 24/07/2026 14:21

Rio - O lançamento de "Equilibrium II", novo álbum de Anitta , mobilizou famosos nas redes sociais desde a noite desta quinta-feira (23), quando foi lançado. Nomes como Maria Bethânia, Tatá Werneck, Marina Ruy Barbosa, Grazi Massafera e Lívia Andrade compartilharam músicas do projeto e fizeram elogios à cantora.

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Entre as manifestações, Tatá Werneck contou que acordou durante a madrugada por causa da insônia e aproveitou para ouvir o álbum. "Você pode falar, você pode não gostar do estilo, mas não tem como desmerecer a capacidade artística dessa mulher. Não tem como", afirmou.

a Tatá Werneck falando da Anitta depois de ouvir EQUILIBRIVM II kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/6GtdMK2WbV — Matheus (@matheuscaseca) July 24, 2026



Tatá ainda brincou com uma fala anterior de Anitta. "Não é também só te aplaudir não, porque realmente você é brilhante, mas no prêmio multishow você falou: 'Espere de mim tudo, inclusive nada', e me vem com esse álbum? Pô, menina! Nós não somos otários", disse. Tatá ainda brincou com uma fala anterior de Anitta. "Não é também só te aplaudir não, porque realmente você é brilhante, mas no prêmio multishow você falou: 'Espere de mim tudo, inclusive nada', e me vem com esse álbum? Pô, menina! Nós não somos otários", disse.

Maria Bethânia também fez questão de celebrar o projeto. Além de compartilhar "Ogum Me Rodeia", parceria com Anitta e Letícia Fialho, nos Stories, a cantora publicou uma foto ao lado da artista e a parabenizou pelo novo trabalho.

"Assisti à apresentação e aplaudi cada elemento, cada vestuário, encenação, enfeites, criação geral e performances, nesse novo trabalho. Uma alegria para mim estar nele, dizendo palavras boas na faixa 'Ogum me rodeia'", escreveu.



Bethânia ainda agradeceu o convite para participar do álbum e desejou sucesso à cantora. "Obrigada pelas flores brasileiras lindas que me enviou. Que seu coração esteja e siga feliz com seu novo e belo trabalho. Sucesso!", completou.





Marina Ruy Barbosa exaltou a trajetória da funkeira. "Tenho um orgulho da artista que você é e, mais ainda, da pessoa e da mulher que você se tornou", escreveu.



Massafera definiu o projeto como uma "obra de arte" e disse ter ficado emocionada com o resultado. "Emocionada e arrepiando até agora!!! Você se supera!!! Obrigada", publicou ela, além de mostrar fotos treinando com a música "Eu Não Sou Santa", faixa que tem participação de Maestrinho.



Lívia Andrade também entrou na corrente de apoio e compartilhou um vídeo de Anitta, Alvaro e Rafa Uccman dançando ao som de "Sal Grosso", uma das faixas do álbum. LEIA MAIS: Anitta se diverte em baile de gafieira no Rio; vídeos Marina Ruy Barbosa exaltou a trajetória da funkeira. "Tenho um orgulho da artista que você é e, mais ainda, da pessoa e da mulher que você se tornou", escreveu.Massafera definiu o projeto como uma "obra de arte" e disse ter ficado emocionada com o resultado. "Emocionada e arrepiando até agora!!! Você se supera!!! Obrigada", publicou ela, além de mostrar fotos treinando com a música "Eu Não Sou Santa", faixa que tem participação de Maestrinho.Lívia Andrade também entrou na corrente de apoio e compartilhou um vídeo de Anitta, Alvaro e Rafa Uccman dançando ao som de "Sal Grosso", uma das faixas do álbum.