O lançamento de 'Equilibrium II', novo álbum de Anitta, tirou elogios de diversos famosos nas redes sociais Reprodução / Instagram
a Tatá Werneck falando da Anitta depois de ouvir EQUILIBRIVM II kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/6GtdMK2WbV— Matheus (@matheuscaseca) July 24, 2026
Tatá ainda brincou com uma fala anterior de Anitta. "Não é também só te aplaudir não, porque realmente você é brilhante, mas no prêmio multishow você falou: 'Espere de mim tudo, inclusive nada', e me vem com esse álbum? Pô, menina! Nós não somos otários", disse.
Bethânia ainda agradeceu o convite para participar do álbum e desejou sucesso à cantora. "Obrigada pelas flores brasileiras lindas que me enviou. Que seu coração esteja e siga feliz com seu novo e belo trabalho. Sucesso!", completou.
Marina Ruy Barbosa exaltou a trajetória da funkeira. "Tenho um orgulho da artista que você é e, mais ainda, da pessoa e da mulher que você se tornou", escreveu.
Massafera definiu o projeto como uma "obra de arte" e disse ter ficado emocionada com o resultado. "Emocionada e arrepiando até agora!!! Você se supera!!! Obrigada", publicou ela, além de mostrar fotos treinando com a música "Eu Não Sou Santa", faixa que tem participação de Maestrinho.
Lívia Andrade também entrou na corrente de apoio e compartilhou um vídeo de Anitta, Alvaro e Rafa Uccman dançando ao som de "Sal Grosso", uma das faixas do álbum.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa