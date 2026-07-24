Maisa em dia de praia em ilha na Espanha - Reprodução/Instagram

Maisa em dia de praia em ilha na EspanhaReprodução/Instagram

Publicado 24/07/2026 13:34 | Atualizado 24/07/2026 14:17

Rio – Maisa Silva, de 24 anos, compartilhou registros de viagem em Ibiza , ilha na Espanha, nas redes sociais, nesta sexta-feira (24). A artista está aproveitando férias pelo destino europeu. Nas imagens, a atriz aparece visitando praias, desfrutando da culinária local, e festas e shows na região.

Em alguns cliques, Maisa ainda mostra a blusa com mensagem descontraída: "Chame os bombeiros. Estou pegando fogo, entregue em Ibiza". Ela também destacou as temperaturas altas da região: "Todo dia eu sinto o maior calor da minha vida e aí no dia seguinte, parece que piora. O meu leque está sendo muito bem utilizado."

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Nos últimos registros, Maisa aparecia junto de seus amigos visitando clubes e baladas locais. Ela, inclusive, assistiu ao show de Martin Garrix. Nos últimos registros, Maisa aparecia junto de seus amigos visitando clubes e baladas locais. Ela, inclusive, assistiu ao show de Martin Garrix.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa